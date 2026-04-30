Незаконные семена выявил нижегородский Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области обнаружило массовые нарушения при продаже пакетированных семян овощных культур. В ходе выездных обследований, проведенных 22 апреля, инспекторы использовали мобильное приложение «Инспектор» для фото- и видеофиксации товара. В результате проверки выяснилось, что в торговых точках реализовывались сорта, отсутствующие в Государственном реестре селекционных достижений.
В список «нелегалов» попали популярные у дачников культуры: огурцы «Хрустофор» и «Баргузинский соболек F1», томат «Лабрадор», сладкий перец «Данэлия», а также капуста сортов «Безразмерная» и «Чудо на засол F1». По итогам проверки индивидуальным предпринимателям А. В. Зубову и В. В. Пшеницыну, занимавшимся продажей этих семян, были вынесены официальные предостережения.
Ведомство напоминает, что продажа семян, не прошедших проверку и не включенных в Госреестр, создает риск распространения фальсификата и продукции с ГМО.
Ранее сообщалось, что 30 кг опасных сладостей изъяли в Нижегородской области.