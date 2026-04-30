Футбольная дипломатия: Трамп не возражает, если иранцы приедут в США на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, неожиданно смягчил свою позицию относительно участия сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер заявил, что не имеет возражений против присутствия иранской команды на турнире. Этот комментарий последовал за громким заявлением главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино, который на конгрессе в Ванкувере категорично подтвердил, что сборная Ирана «абсолютно точно» выступит на мундиале. Короткая, но емкая фраза Трампа — «Ну, раз Джанни так сказал, то я не против» — фактически сняла политическое напряжение вокруг иранской делегации.