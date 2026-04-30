Футбольная дипломатия: Трамп не возражает, если иранцы приедут в США на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп, как сообщает ТАСС, неожиданно смягчил свою позицию относительно участия сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира по футболу 2026 года. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер заявил, что не имеет возражений против присутствия иранской команды на турнире. Этот комментарий последовал за громким заявлением главы Международной федерации футбола Джанни Инфантино, который на конгрессе в Ванкувере категорично подтвердил, что сборная Ирана «абсолютно точно» выступит на мундиале. Короткая, но емкая фраза Трампа — «Ну, раз Джанни так сказал, то я не против» — фактически сняла политическое напряжение вокруг иранской делегации.
Контекст этому заявлению придает крайне напряженная геополитическая обстановка. Напомним, что 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана, которая привела к многочисленным жертвам, включая гибель аятоллы Али Хаменеи и высшего армейского руководства исламской республики. В ответ Тегеран наносил удары по американским объектам на Ближнем Востоке. И хотя с прошлой недели в регионе действует шаткое перемирие, еще в середине марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявлял о возможном бойкоте турнира, а сам Трамп ранее не считал целесообразным приезд иранцев на ЧМ-2026.
Однако авторитет мирового футбола оказался сильнее военной риторики. После того как Инфантино гарантировал участие персидской команды, а в самом Иране объявили о полной готовности сборной к поездке в Северную Америку, позиция Белого дома претерпела изменения. Теперь сборная Ирана, которой предстоит сыграть на групповом этапе с командами Бельгии, Египта и Новой Зеландии, получила фактическое политическое разрешение от принимающей страны, несмотря на то, что все три матча иранцев пройдут именно на территории США — в Инглвуде и Сиэтле.
Сам чемпионат мира, который впервые в истории примут сразу три страны — США, Канада и Мексика, стартует 11 июня. В расширенном формате с 48 командами турнир обещает стать не только спортивным, но и политическим событием. Заявление Трампа, пусть и сделанное с отсылкой к авторитету чиновника ФИФА, де-факто легитимизирует присутствие сборной из страны, с которой США находятся в состоянии боевого конфликта.
