Выборы президента ФИФА пройдут в Рабате 18 марта 2027 года

ТАСС, 30 апреля. Следующий, 77-й конгресс Международной федерации футбола (ФИФА), на котором состоятся выборы главы организации, пройдет в столице Марокко Рабате. Об этом сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино на конгрессе организации в Ванкувере.
«Внеочередной конгресс, по утверждению совета ФИФА, пройдет виртуально 23 ноября 2026 года. На нем будет принято решение, кто будет принимать женские чемпионаты мира 2031 и 2035 годов. Что касается 77-го конгресса в следующем году, то он пройдет в Рабате 18 марта 2027 года», — сказал Инфантино.
Ранее Инфантино заявил о намерении переизбираться на должность президента ФИФА.