«Шахтер» пропустил самый быстрый гол в истории Лиги конференций

ТАСС, 30 апреля. Футболисты украинского «Шахтера» в первом матче полуфинала против английского «Кристал Пэлас» пропустили самый быстрый гол в истории Лиги конференций. Об этом сообщил статистический портал Opta.
Сенегальский полузащитник «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр поразил ворота соперника на 21-й секунде встречи.
Лига конференций — третий по значимости клубный турнир в Европе. Соревнование проводится с сезона-2021/22. Его действующим победителем является английский «Челси». Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.