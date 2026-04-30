ФИФА почтила минутой молчания легендарного бомбардира «Спартака» Никиту Симоняна

Тренерский путь Симоняна оказался не менее блистательным, чем его бомбардирские достижения. Под его руководством «Спартак» дважды выигрывал первенство СССР (1962 и 1969), а ереванский «Арарат» в 1973 году впервые в истории стал чемпионом страны, к чему Симонян добавил и победу в Кубке СССР того же года. Всего на его счету четыре кубковых трофея со «Спартаком» и один с «Араратом», а также пост наставника сборной СССР. Рядом с этими титулами на конгрессе ФИФА прозвучало и имя Бориса Игнатьева, также удостоившегося минуты молчания.