Американский генерал Кейн обвинил Россию в оказании военной помощи Ирану

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн сообщил, что Российская Федерация якобы оказывает помощь Ирану в военных действиях. Об этом в четверг, 30 апреля, написало издание Associated Press.
— Там определенно есть какие-то действия, — заявил он во время слушания в Конгрессе, отказавшись вдаваться в подробности.
Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Викер поддержал его позицию. Он высказался, что, по его мнению, «нет сомнений» в том, что РФ предпринимает шаги, которые направлены на подрыв усилий Штатов по достижению своих целей в Иране, сказано в статье.
27 апреля состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. На встрече также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
В этот же день иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что для возобновления диалога с США нужно устранить все препятствия, в том числе отменить морскую блокаду судов и портов исламской республики.