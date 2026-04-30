Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский генерал Кейн обвинил Россию в оказании военной помощи Ирану

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Соединенных Штатов генерал Дэн Кейн сообщил, что Российская Федерация якобы оказывает помощь Ирану в военных действиях. Об этом в четверг, 30 апреля, написало издание Associated Press.

— Там определенно есть какие-то действия, — заявил он во время слушания в Конгрессе, отказавшись вдаваться в подробности.

Председатель комитета, сенатор-республиканец Роджер Викер поддержал его позицию. Он высказался, что, по его мнению, «нет сомнений» в том, что РФ предпринимает шаги, которые направлены на подрыв усилий Штатов по достижению своих целей в Иране, сказано в статье.

27 апреля состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. На встрече также присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

В этот же день иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что для возобновления диалога с США нужно устранить все препятствия, в том числе отменить морскую блокаду судов и портов исламской республики.

