«Джанни так сказал»: Трамп прокомментировал участие сборной Ирана в ЧМ-2026

Трамп не возражает против участия Ирана в чемпионате мира по футболу.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против участия сборной Ирана по футболу в чемпионате мира 2026 года. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

«Ну, раз Джанни так сказал, то я не против», — сказал лидер США, комментируя заявление главы ФИФА Джанни Инфантино о том, что иранская команда примет участие в турнире.

Напомним, чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Впервые в турнире выступят 48 сборных. Иранская команда проведет все матчи группового этапа на территории США.

Ранее KP.RU сообщал, что ФИФА приняла решение увеличить призовой фонд для участников чемпионата мира 2026 года. Этот шаг стал ответом на обращения ряда национальных федераций, выразивших обеспокоенность ростом расходов на логистику, проживание и налоги в странах-хозяйках турнира.

