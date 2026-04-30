Трамп раскрыл секрет дискомбомбулятора: какой звук он издает

Трамп: секретный дискомбомбулятор при работе жужжит.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп заявил, что при использовании американское оружие «дискомбомбулятор» издает жужжащий звук. Этот аппарат якобы применили при захвате в Венесуэле президента Николаса Мадуро.

«Они слышали такое странное жужжание откуда-то сверху», — пояснил Трамп в рамках разговора с журналистами в Белом доме.

Как отметил Трамп, противник, по всей видимости, «нажал на кнопки», однако никакого эффекта не последовало.

В свою очередь The Washington Post писало, что последствия применения секретного оружия Трампа похожи на «гаванский синдром», который американские ученые связывают с радиочастотным излучением.

Напомним, что «гаванский синдром» появился на Кубе в 2016 году — тогда американские дипломаты сообщали о головных болях, потере слуха и зрения, проблемах с равновесием и тошноте. У некоторых диагностировали повреждения мозга.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше