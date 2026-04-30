Более тысячи жителей Дзержинска вышли на общегородской субботник

Несмотря на непогоду, горожане привели в порядок девять ключевых локаций в рамках подготовки к Дню Победы. Об итогах масштабной уборки рассказал в своем Telegram-канале Михаил Клинков.

Масштабная уборка охватила как центральные районы, так и пригородные поселки Дзержинска. По словам главы города, Михаила Клинкова, более тысячи жителей отложили свои дела, чтобы очистить любимые места отдыха и памятные зоны. Совместными усилиями участники привели в надлежащий вид территорию у стелы «Город трудовой доблести», Окскую набережную, Первомайский лес и парк «Молодежный». Также работы велись в районе госпиталя им. А. М. Самарина, памятника природы «Территория Желнино — Пушкино — Сейма» и на других площадках.

Михаил Клинков отметил, что в субботнике приняли участие представители волонтерских и общественных организаций, студенческих отрядов, а также сотрудники администрации и целые семьи дзержинцев. Всего за несколько часов активисты собрали более 100 кубометров мусора, который будет вывезен в кратчайшие сроки.

Подводя итоги, Михаил Клинков подчеркнул, что за весь период весеннего месячника по санитарной уборке в работах участвовало более 3000 человек — это коллективы предприятий, социальных учреждений и управляющих компаний. «Огромное спасибо каждому, кто помог убрать город к главному празднику нашей страны — Дню Победы!» — поблагодарил горожан Михаил Клинков.

Ранее сообщалось, что дзержинцы присоединились к Всероссийской экологической акции «Вода России».