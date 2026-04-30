Более тысячи жителей Дзержинска вышли на общегородской субботник

Масштабная уборка охватила как центральные районы, так и пригородные поселки Дзержинска. По словам главы города, Михаила Клинкова, более тысячи жителей отложили свои дела, чтобы очистить любимые места отдыха и памятные зоны. Совместными усилиями участники привели в надлежащий вид территорию у стелы «Город трудовой доблести», Окскую набережную, Первомайский лес и парк «Молодежный». Также работы велись в районе госпиталя им. А. М. Самарина, памятника природы «Территория Желнино — Пушкино — Сейма» и на других площадках.