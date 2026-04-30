Медведев ознакомился с процессом подготовки операторов FPV-дронов в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ознакомился с процессом подготовки операторов FPV-дронов и расчетов беспилотных инженерных систем в учебном центре Ленинградского военного округа. Кроме того, политику показали учебные классы и места проведения практических занятий, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.
«Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента Российской Федерации в СЗФО Игорь Руденя, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретились сегодня с военнослужащими в учебном центре на территории Ленинградской области. Участники встречи осмотрели учебные классы и места проведения практических занятий, а также ознакомились с процессом подготовки операторов FPV-дронов и расчетов беспилотных инженерных систем», — говорится в сообщении.
Кроме того, Дрозденко рассказал зампреду СБ РФ о работе кластера комплексного сопровождения и реабилитации участников СВО во Всеволожске. На настоящий момент бойцы там проходят полный цикл восстановления: от протезирования и реабилитации до трудоустройства. «Дмитрий Анатольевич пообещал в следующий приезд обязательно посетить наш мультицентр», — уточнил в своем Telegram-канале Дрозденко.
Он также рассказал, что при кластере комплексного сопровождения также планируется построить Центр предпринимательства и деловой активности для участников СВО.
В свою очередь Беглов подчеркнул, что Петербург вносит большой вклад в развитие отрасли автономных и беспилотных систем. «Высокий научно-исследовательский и промышленный потенциал города в этой сфере способствует укреплению обороноспособности страны», — пояснил он.
30 апреля Медведев посетил учебный центра Ленинградского военного округа. В ходе посещения ему представили образцы беспилотников. Также политик вручил награды военнослужащим и пообщался с ними в неформальной обстановке за чаем.