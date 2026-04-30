Трамп: секретное оружие «дискомбобулятор» жужжит при использовании

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что оружие США «дискомбобулятор», которое якобы применили в Венесуэле при захвате президента Николаса Мадуро, издает жужжащий звук, пишет РИА Новости.
«Они слышали такое странное жужжание откуда-то сверху», — заявил Дональд Трамп.
В конце января 2025 года появилась информация, что американские военные применили секретный «дискомбобулятор» при захвате Николаса Мадуро. Как заявил Дональд Трамп, он сам придумал название для оружия.
США нанесли массированный удар по территории Венесуэлы 3 января. Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Узнать больше по теме
