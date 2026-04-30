Эксперт Тлисов: будущий глава Дагестана должен понимать традиции народов региона

ПЯТИГОРСК, 30 апреля. /ТАСС/. Важно, чтобы будущий глава Республики Дагестан понимал историю и традиции региона. Такое мнение ТАСС выразил директор Северо-Кавказского института — филиала РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.
«Дагестан — уникальный регион в своем роде, и не только на Северном Кавказе, но и в целом в стране. Это регион с колоссальным потенциалом, с уникальным многообразием культур, традиций и народов. И еще очень важным моментом является колоссальный уровень пассионарности жителей республики, и в этом отношении, человек, [который станет главой региона], должен, конечно, с одной стороны, глубоко понимать историю и традиции народов Дагестана, обладать важными управленческими компетенциями и пользоваться авторитетом в обществе», — сказал Тлисов.
Он подчеркнул, что предложенные кандидаты имеют определенный опыт.
«Значимость задач, стоящих перед республикой в современных условиях, определяется особым положением Дагестана как центра контактов России со странами Закавказья и Прикаспийского региона. Новая роль республики приобретает особое значение в текущих геополитических условиях, открывая широкие возможности для расширения горизонтов и качества международных контактов Российской Федерации», — добавил Тлисов.
Ранее глава государства Владимир Путин сообщил, что Сергей Меликов завершает работу на посту руководителя Дагестана и переходит на другую работу.