В Астане заявили, что успех «Союза-5» создает платформу для грандиозных проектов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Успешный запуск ракеты «Союз-5» открыл новую платформу для дальнейших грандиозных проектов. Об этом заявил председатель аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов.
«Произошло грандиозное событие. Абсолютно новая ракета “Союз-5/Сункар” взлетела с совершенно модернизированного стартового комплекса КРК [космического ракетного комплекса] “Байтерек”. Это событие, к которому мы шли долго при поддержке президента Казахстана, поддержке правительств сторон. Это все стало возможно благодаря стратегическому партнерству, технологическому партнерству и самое главное доверию друг другу. Мы считаем, что этот успех — это новая платформа для дальнейших грандиозных проектов», — поделился он.
Председатель комитета также поздравил Роскосмос и РФ с успешным запуском.