Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Астане заявили, что успех «Союза-5» создает платформу для грандиозных проектов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Успешный запуск ракеты «Союз-5» открыл новую платформу для дальнейших грандиозных проектов. Об этом заявил председатель аэрокосмического комитета Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Баубек Оралмагамбетов.

«Произошло грандиозное событие. Абсолютно новая ракета “Союз-5/Сункар” взлетела с совершенно модернизированного стартового комплекса КРК [космического ракетного комплекса] “Байтерек”. Это событие, к которому мы шли долго при поддержке президента Казахстана, поддержке правительств сторон. Это все стало возможно благодаря стратегическому партнерству, технологическому партнерству и самое главное доверию друг другу. Мы считаем, что этот успех — это новая платформа для дальнейших грандиозных проектов», — поделился он.

Председатель комитета также поздравил Роскосмос и РФ с успешным запуском.