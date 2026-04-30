Путин поддержал кандидатуру нижегородца Щукина на пост главы Дагестана

Председатель Верховного суда Дагестана Фёдор Щукин, чей карьерный путь неразрывно связан с Нижегородской областью, возглавит Республику Дагестан. Его кандидатуру предложил председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендеров, и инициатива получила полную поддержку главы государства, сообщили в соцсетях ННГУ им. Лобачевского. На этом посту Щукин сменит Сергея Меликова, который переходит на другую работу.
Фёдор Щукин — коренной нижегородец, уроженец села Починки. В 1997 году он окончил юридический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского, а позже, в 2022 году, получил второе профильное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Профессиональный путь нового главы республики впечатляет своей основательностью. Щукин прошел все ступени судебной и административной системы в родном регионе:
Работал юрисконсультом на промышленных предприятиях.
Занимал должности мирового и районного судьи в Починковском округе, а также избирался местным депутатом.
С 2013 года возглавлял Семеновский районный суд, а в 2020 году был назначен председателем Нижегородского областного суда.
В Дагестан Фёдор Щукин переехал в 2024 году, получив назначение на пост председателя Верховного суда республики. Теперь ему предстоит сменить судейскую мантию на кресло руководителя региона.
