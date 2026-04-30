Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крупный пожар произошёл на эсминце USS Higgins в Индо-Тихоокеанском регионе

На эсминце USS Higgins отказало электро- и энергоснабжение на фоне пожара.

Источник: Комсомольская правда

На американском эсминце USS Higgins, который нес службу в зоне Индо-Тихоокеанского командования, вспыхнул сильный пожар. Корабль лишился электро- и энергоснабжения, а также двигательной установки. Об этом сообщает CBS со ссылкой на анонимных американских чиновников.

«Пожар вывел из строя электричество и двигательную установку на эсминце … сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих по состоянию на среду не поступало», — передает источник.

Согласно данным СМИ, происшествие случилось в начале недели.

Тем временем британский эсминец HMS Dragon, единственный представитель Королевского флота на Ближнем Востоке, из-за «технических проблем» вернулся в порт в Восточном Средиземноморье. Корабль направился на британскую базу на Кипре в начале войны США и Израиля против Ирана.

По данным PressTV, два эсминца ВМС США едва не были уничтожены при попытке пройти через Ормузский пролив.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше