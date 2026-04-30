Крупный пожар произошёл на эсминце USS Higgins в Индо-Тихоокеанском регионе

На американском эсминце USS Higgins, который нес службу в зоне Индо-Тихоокеанского командования, вспыхнул сильный пожар. Корабль лишился электро- и энергоснабжения, а также двигательной установки. Об этом сообщает CBS со ссылкой на анонимных американских чиновников.
«Пожар вывел из строя электричество и двигательную установку на эсминце … сообщений о пострадавших среди американских военнослужащих по состоянию на среду не поступало», — передает источник.
Согласно данным СМИ, происшествие случилось в начале недели.
По данным PressTV, два эсминца ВМС США едва не были уничтожены при попытке пройти через Ормузский пролив.