«Я им ничего не дам»: Трамп высказался о поставках урана Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддержит соглашение с Ираном, которое предусматривает передачу Тегерану обогащенного урана для энергетических и медицинских нужд.
«Возможно, это было не очень серьезное предложение, потому что я бы такого не одобрил, я им ничего не дам», — сказал глава Белого дома в интервью Newsmax.
Так Трамп прокомментировал слова своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Он ранее говорил, что на переговорах американская сторона рассматривала возможность безвозмездных поставок урана Ирану.
Ранее президент США сообщил, что в рамках переговоров Иран согласился передать американской стороне уран. Трамп назвал обогащенный уран «ядерной пылью».
Позже глава Белого дома утверждал, что США и Иран планируют совместно организовать вывоз обогащенного урана с территории Исламской Республики. По его словам, для этого не потребуется привлечение американских военных. Однако в Иране эти заявления опровергли.