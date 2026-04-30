Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я им ничего не дам»: Трамп высказался о поставках урана Ирану

Трамп отверг возможность передачи урана Ирану для медицины и энергетики.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не поддержит соглашение с Ираном, которое предусматривает передачу Тегерану обогащенного урана для энергетических и медицинских нужд.

«Возможно, это было не очень серьезное предложение, потому что я бы такого не одобрил, я им ничего не дам», — сказал глава Белого дома в интервью Newsmax.

Так Трамп прокомментировал слова своего спецпосланника Стива Уиткоффа. Он ранее говорил, что на переговорах американская сторона рассматривала возможность безвозмездных поставок урана Ирану.

Ранее президент США сообщил, что в рамках переговоров Иран согласился передать американской стороне уран. Трамп назвал обогащенный уран «ядерной пылью».

Позже глава Белого дома утверждал, что США и Иран планируют совместно организовать вывоз обогащенного урана с территории Исламской Республики. По его словам, для этого не потребуется привлечение американских военных. Однако в Иране эти заявления опровергли.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше