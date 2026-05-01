Россию не предаёт: теннисистка Лансере откровенно высказалась о смене гражданства

Российская теннисистка Софья Лансере, занимающая 276-е место в рейтинге WTA, заявила, что не получала ни одного предложения от иностранных федераций о смене спортивного гражданства. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» 30-летняя спортсменка подчеркнула, что вопрос о переходе под флаг другой страны для неё является гипотетическим именно по этой причине. «У меня не было никаких предложений, ко мне никто не обращался, поэтому даже ничего не могу сказать», — приводит издание слова Лансере.