Россию не предаёт: теннисистка Лансере откровенно высказалась о смене гражданства

Российская теннисистка Софья Лансере, занимающая 276-е место в рейтинге WTA, заявила, что не получала ни одного предложения от иностранных федераций о смене спортивного гражданства. В беседе с корреспондентом «Чемпионата» 30-летняя спортсменка подчеркнула, что вопрос о переходе под флаг другой страны для неё является гипотетическим именно по этой причине. «У меня не было никаких предложений, ко мне никто не обращался, поэтому даже ничего не могу сказать», — приводит издание слова Лансере.
При этом сама теннисистка не стала скрывать, что выступать за Россию ей комфортно и приятно. «Я выступаю за Россию, рада представлять её», — добавила спортсменка, но тут же вернулась к ключевому тезису о том, что сторонней инициативы по её натурализации просто не существовало. Таким образом, лояльность Лансере российской школе тенниса пока не подвергалась серьёзным испытаниям иностранными предложениями.
Ситуация с Лансере контрастирует с недавней волной переходов, охватившей российский женский теннис. Ранее сразу несколько известных соотечественниц приняли решение сменить спортивное гражданство. Речь идёт об Анастасии Потаповой, Камилле Рахимовой, Полине Кудерметовой и Марии Тимофеевой, которые теперь представляют другие страны на международных турнирах.
