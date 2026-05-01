Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Топ-менеджера JPMorgan обвинили в домогательствах к подчинённому

В США сотрудник JPMorgan подал иск против руководителя, обвинив ее в домогательствах и принуждении к сексуальным действиям. Об этом сообщает The Economic Times.

В материалах дела утверждается, что речь идет о топ-менеджере Лорне Хайдини, которая, по словам истца, систематически нарушала его границы и использовала служебное положение для давления.

По версии заявителя, инциденты начались весной 2024 года. Он утверждает, что начальница прибегала к угрозам увольнения и оскорблениям, если он отказывался выполнять ее требования.

Также в иске говорится о случаях неподобающего поведения на рабочих встречах и унизительных высказываниях в адрес сотрудника и его семьи, а также о расистских комментариях, связанных с его индийским происхождением.

Сотрудник утверждает, что в его напитки могли подмешиваться вещества, после чего он оказывался в состоянии, которое не позволяло ему сопротивляться происходящему.

Иск подан в судебные органы США, обстоятельства изложены со слов заявителя и в настоящее время проходят юридическую оценку.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий!

