Что можно и нельзя делать в Кузьмин день 1 мая, который называют Огородник

Узнали приметы и запреты на 1 мая, когда отмечают Кузьмин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 1 мая вспоминает святого Косму. В народе принято отмечать Кузьмин день. Но есть еще одно название — Кузьма Огородник. Как правило, указанный день проводили на огороде.

Что нельзя делать 1 мая.

Запрещено выяснять отношения на повышенных тонах. Предки верили, что будет сложно все восстановить. День не подходит для походов на маникюр и к парикмахеру. Это может грозить потерей памяти. А мужчинам 1 мая не стоит работать на огороде.

Что можно делать 1 мая.

По традиции, в названный день было принято работать на огороде. Так, с 1 мая высаживали свеклу и морковь. Вместе с тем первый день мая подходит для избавления от вредных привычек.

Согласно приметам, переменчивая погода предвещает засуху летом. В том случае, если погода теплая, то к концу мая ждали похолодания.

