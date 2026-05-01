Перерасчет пенсий и новый запрет на вывоз золота: какие законы вступают в силу 1 мая

С 1 мая снять человека с регистрационного учета станет проще. Если он уже давно не проживает по месту прописки, не платит за коммунальные услуги, собственник сможет выписать его быстрее. В качестве доказательств можно будет предъявить акты управляющей организации, свидетельства соседей, квитанции об оплате. После одобрения суда гражданина можно будет выписать из жилья в МФЦ или районном отделении МВД.