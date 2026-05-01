Перерасчет пенсий и новый запрет на вывоз золота: какие законы вступают в силу 1 мая

1 мая вступают в силу новые законы о начислении пенсий, вывозе драгоценных металлов, а также о защите денежных средств ветеранов и инвалидов. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».
Деньги перевели заранее.
Единое пособие за май семьям выплатили заранее — 30 апреля. Это связано с тем, что дата начисления приходится на праздничный день — 3 мая.
— Если выплата приходится на период с 1 по 3 мая или с 9 по 11 мая, на иные выходные дни, она будет осуществляться не позднее последнего рабочего дня перед выходным днем, — пояснила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Также досрочно поступила ежемесячная выплата по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Ежемесячная выплата из материнского капитала на ребенка до трех лет будет переводиться по обычному графику — 5 мая. 8 мая перечислят пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей.
Перерасчет.
В мае ежемесячную надбавку к пенсии пересчитают членам экипажей гражданских воздушных судов и работникам угольной промышленности. Надбавку пересчитывают четыре раза в год: 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Кроме того, пенсионеры, достигшие в апреле 80-летия, с мая будут получать фиксированную часть пенсии в двойном размере. Такую же прибавку получат те, кто в апреле получил первую группу инвалидности.
Слитки оставьте дома.
С 1 мая вступает в силу запрет на вывоз в государства Евразийского экономического союза аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов. При этом запрет не распространяется на вывоз золота через аэропорты Москвы и Владивостока, если есть разрешительный документ Федеральной пробирной палаты.
Снять с учета.
С 1 мая снять человека с регистрационного учета станет проще. Если он уже давно не проживает по месту прописки, не платит за коммунальные услуги, собственник сможет выписать его быстрее. В качестве доказательств можно будет предъявить акты управляющей организации, свидетельства соседей, квитанции об оплате. После одобрения суда гражданина можно будет выписать из жилья в МФЦ или районном отделении МВД.
Алексей Говырин, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству:
— Все детские пособия, которые по обычному графику должны были прийти до 30 мая, перечислят заранее, чтобы семьи получили деньги до праздников. Досрочное перечисление работает только для тех, кто выбрал безналичный вариант через банк. Если пособие идет через Почту России, оно поступит уже в мае по региональному графику Почты России. Причем в отдельных регионах доставка может продолжаться до 25 мая.
Також с 1 мая вступили в силу новые правила расчета платы за коммунальные услуги в многоквартирных домах.