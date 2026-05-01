Что можно и нельзя делать на Кузьму Огородника 1 мая 2026

Первый день мая в народном календаре — дата особая, двойственная. С одной стороны, православные чтут память святителя Космы (Кузьмы) Халкидонского, борца за иконопочитание. С другой — это языческие проводы весны и Вальпургиева ночь позади. Наши предки называли этот день Кузьмой Огородником или Кукушкиным днём. Земля уже «проснулась», погреба опустели, и наступает время, когда даже небольшая ошибка в поведении может, по поверьям, отпугнуть удачу на целый год.
Вот полный свод правил, как провести этот день, чтобы привлечь богатство, здоровье и любовь, а чего стоит избегать.
ЧТО МОЖНО и НУЖНО делать 1 мая:
Выходить в огород (именно женщинам). Это главное правило дня. Кузьма покровительствует посевам. Смело сейте морковь, свёклу, репу и лён. Считается, что посаженное в этот день будет защищено от засухи и вредителей. Важно: мужчинам лучше не браться за семена, иначе «растение уйдёт в цвет, а не в корень».Мочить волосы под дождём. Если 1 мая идёт дождь, не прячьтесь! Вода в этот день считается целебной. Наши предки верили: если намочить шевелюру майским ливнем, волосы будут расти густыми и крепкими, «как майская трава».Спрашивать у кукушки. Отправляйтесь в лес или парк. Если услышите кукование — это удача. Спросите: «Кукушка, сколько лет мне жить?» — сколько раз прокукует, столько лет счастья и будет. Также по голосу птицы определяли, пора ли сеять лён (если кукует утром — пора, если вечером — повремените).Избавляться от вредных привычек. Энергия обновления 1 мая очень сильна. Считается, что если отказаться от пагубного пристрастия именно в этот день, оно не вернётся навсегда. Помогать нуждающимся. Отказать в помощи или хлебе-соли 1 мая — к большой беде. А вот проявленная щедрость вернётся двойной прибылью. Загадывать желание на вещие сны. Ночь с 30 апреля на 1 мая считается особой. Сны в эту ночь — вещие. Перед сном можно загадать суженого или ответ на важный вопрос. Если приснилось что-то хорошее — никому не рассказывайте до исполнения.
ЧТО НЕЛЬЗЯ делать 1 мая (строгие запреты):
Бездельничать и долго спать. Кузьма Огородник терпит лень хуже всего. Провести день в праздности — значит «проспать своё счастье» и навлечь на дом голод. Даже если вы не садовод, займитесь уборкой или планированием. Грызть семечки и есть посевные семена. Это табу № 1. Если съесть хотя бы одно зёрнышко, предназначенное для посадки, будущий урожай погибнет (или его съедят черви).Ходить в грязной или старой одежде. Встречать весну неопрятным — «притягивать» череду неудач и финансовые потери. Грязная рубашка в этот день символизирует грязные мысли и пустой кошелёк. 7 вещей, из-за которых уходит удачаСсориться, кричать и впадать в уныние. Грубость и повышенные тона могут лишить человека… голоса! Считается, что скандал 1 мая запечатывает рот на удачу. Плакать и грустить тоже нельзя — рискуете проплакать весь год. Стричься и менять причёску. Любые манипуляции с волосами (и ногтями) в этот день приводят к ослаблению памяти, рассеянности и даже «укорачивают жизнь».Мужчинам браться за посадки. Земля в этот день «женская». Если мужчина возьмётся за сев, грядки порастут сорняками, а плодов не дадут. Исключение — тяжёлая подготовка участка под руководством женщины. Отказывать в гостеприимстве или давать в долг. Хотя самому брать в долг нельзя, отказывать просящему (кусок хлеба или монету) — плохая примета. А вот предоставление крупного займа «выдует» достаток из дома. Шумно веселиться, петь и танцевать без меры. День посвящён труду и внутреннему покою. Слишком бурное веселье противоречит духу Кузьмы Огородника — говорили, что «посмеёшься 1 мая — до следующего года слёз не осушить».Оставаться в одиночестве. Особенно для молодых и незамужних. Если 1 мая вы провели весь день без общения, существует риск не найти пару до следующей весны.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ на 1 мая:
Тёплый день — к похолоданию в конце мая (не радуйтесь раннему теплу).Холодно и сыро — к урожайному году. Дождь 1 мая — к богатому урожаю ржи и отличному клёву рыбы. Кукушка кукует на сухом дереве — ждите заморозков. Кукушка летает по деревне — народная молва сулит пожар, будьте осторожны с огнём. Зацвела фиалка или ольха — пора сеять морковь и гречиху. Гуси купаются — к устойчивому теплу.
Проведите 1 мая 2026 года с умом: работайте на грядке (или в делах), слушайте кукушку и не ссорьтесь с близкими. Тогда, по древним поверьям, удача будет ходить за вами по пятам до следующей весны.
Кто такой Косма, епископ Халкидонский: жизнь, исповедничество и историческая роль.
Косма, епископ Халкидонский, это фигура, которая на первый взгляд может показаться второстепенной в пантеоне великих святых Византии. Однако для специалиста по истории церковных расколов, иконоборческих гонений и византийской агиографии Косма представляет собой образцовый пример христианского исповедника. Он не был плодовитым писателем, как Иоанн Дамаскин, и не руководил Вселенскими соборами, но его жизнь стала живым символом сопротивления государственной машине, пытавшейся перекроить догматы христианства. Историческая память сохранила его не столько как администратора или богослова-теоретика, сколько как человека, поставившего веру выше императорского указа. Чтобы понять, кем был Косма Халкидонский, необходимо погрузиться в контекст VIII-IX веков — эпохи, когда церковь проходила через последний и самый жесткий этап иконоборчества.
Исторический контекст: время гонений на иконы.
Косма жил в переломный период существования Византийской империи. Иконоборчество, возникшее при императоре Льве III Исавре в 730 году, стало государственной политикой. Императоры считали почитание икон идолопоклонством, стремясь укрепить империю через монотеистическую строгость, близкую к исламу и иудаизму. После периода относительного затишья при императрице Ирине и Втором Никейском соборе (787 год), восстановившем иконопочитание, гонения вспыхнули с новой силой при Льве V Армянине (813−820 годы), а затем при Михаиле II Травле и Феофиле (829−842 годы). Именно на этот период пришлась активная деятельность Космы. Халкидон, город на азиатском берегу Босфора, напротив Константинополя, был стратегическим и религиозным центром. Халкидонская кафедра всегда занимала видное место в церковной иерархии, и ее епископ автоматически становился заметной политической фигурой. Косма возглавил эту кафедру в момент, когда от епископов требовалось публичное одобрение императорской политики уничтожения священных изображений.
Происхождение и ранние годы: пробелы в биографии.
Сведения о ранних годах жизни Космы крайне скудны. Агиографические источники, как правило, концентрируются на периоде его зрелых страданий и кончины, оставляя за скобками мирские подробности. Достоверно неизвестна ни точная дата его рождения, ни социальное происхождение его семьи. По косвенным данным, Косма получил хорошее богословское образование, что свидетельствует о его принадлежности либо к состоятельной городской среде, либо о его раннем монашеском постриге в одном из известных монастырей Вифинии. Назначение на пост епископа Халкидонского предполагало наличие у кандидата безупречной репутации и административных способностей. Скорее всего, до возведения на кафедру Косма долгое время провел в монастырской жизни. Эта монашеская закалка впоследствии проявилась в его непреклонности перед лицом имперской власти. Монашество в VIII-IX веках было главным оплотом иконопочитания, именно из монашеской среды выходили самые последовательные защитники священных изображений.
Епископское служение в Халкидоне.
Став епископом Халкидона, Косма оказался на передовой внутрицерковного конфликта. Халкидон был не просто пригородом столицы, но и местом проведения IV Вселенского собора (451 год), который установил догмат о двух природах во Христе. Этот исторический фон делал халкидонскую кафедру особенно символичной. Иконоборческие императоры требовали от епископов подписания указов об изъятии икон из храмов, предании их анафеме и наказании почитателей образов. Косма отказался выполнять эти требования. При императоре Льве V Армянине гонения приняли системный характер. Епископов, отказывавшихся подчиняться, смещали с кафедр, судили и отправляли в ссылку. Косма проявил редкое мужество: он не только не уничтожил иконы в своем кафедральном соборе, но и публично наставлял паству, объясняя догматическую обоснованность иконопочитания. Его главный аргумент, как и у Иоанна Дамаскина, строился на христологии: если Христос является истинным Богом и истинным человеком, то он изобразим. Отрицать икону Христа значит, по мнению Космы, отрицать его реальное воплощение.
Арест, суд и исповеднический подвиг.
Неизбежным следствием такого поведения стал арест. Косма был вызван на суд, который вершили императорские чиновники и подконтрольные иконоборческому патриарху епископы. Дата этого события точно не установлена, но большинство исследователей относят его к периоду между 815 и 820 годами. Косме предложили сделку: отречься от почитания икон, признать решения иконоборческого собора 815 года законными и сохранить кафедру и свободу. Епископ Халкидонский отказался наотрез. В его житии подчеркивается, что он не вступал в пространные философские диспуты, а дал лаконичный и твердый ответ, основанный на Священном Предании и постановлениях VII Вселенского собора. За неповиновение Косму лишили сана, священнической должности и приговорили к ссылке. Ссылка в отдаленные провинции Византии была суровым наказанием, часто равносильным медленной смерти. Однако для исповедников ссылка служила возможностью продолжать проповедь.
Условия ссылки и мученичество за веру.
Место ссылки Космы Халкидонского достоверно неизвестно. Агиографические тексты называют, как правило, отдаленные, труднодоступные области Малой Азии или побережье Черного моря. Условия содержания были тяжелыми: лишение привычного питания, отсутствие должного медицинского ухода, принудительные работы. Но главным было не физическое напряжение, а духовная изоляция. В ссылке Косма продолжал молиться и, по свидетельству его учеников, тайно совершать литургию, используя вместо отсутствующих икон собственные воспоминания или нательные кресты. История сохранила сведения не только о Косме, но и о других халкидонских исповедниках того времени. Косма не был одиночкой: целая группа халкидонского духовенства разделила его участь, отказавшись признать иконоборческую ересь. Фактически Косма стал выражением коллективной позиции своей церковной области. Смерть епископа, вероятно, наступила в ссылке от естественных причин, усугубленных лишениями. Даты кончины нет; историки предполагают период около 820−830 годов. Однако для христианской традиции смерть от лишений в безвестности имеет тот же статус, что и прямая мученическая смерть. Именно поэтому Косма именуется не просто святым, а святым исповедником, подчеркивая тем самым, что он пострадал за веру, но не был пролит его крови.
Посмертное почитание и канонизация.
Канонизация Космы Халкидонского произошла задолго до формального введения института канонизаций в современном его понимании. В Православной Церкви того времени святой признавался таковым через народное почитание и включение его имени в диптихи поместных церквей. Жители Халкидона, а затем и всего Константинопольского патриархата после окончательного восстановления иконопочитания в 843 году стали почитать Косму как защитника истинной веры. В это время, известное как «Торжество Православия», составлялись списки исповедников, пострадавших в годы иконоборчества. Имя Космы, епископа Халкидонского, заняло в этих списках почетное место. Его память была зафиксирована в византийских синаксарях (сборниках житий) и месяцесловах. На сегодняшний день Православная Церковь совершает память святого Космы Халкидонского 28 апреля (по старому стилю — 15 апреля) и 11 марта. Двойное празднование иногда связано с разными традициями поминовения: один день может быть связан с конкретной датой кончины, другой — с днем перенесения мощей или общим собором халкидонских святых.
Мощи и чудеса: что известно о нетленных останках.
Вопрос о местонахождении мощей Космы Халкидонского является предметом дискуссий среди церковных историков. Часть источников утверждает, что после смерти тело исповедника было перевезено из ссылки обратно в Халкидон и погребено в кафедральном соборе. Другие свидетельства указывают на то, что мощи могли быть утрачены во время турецкого завоевания региона в XIV-XV веках. Халкидон, ныне район Кадыкёй Стамбула, почти полностью утратил свое христианское наследие. Однако отдельные частицы мощей Космы, предположительно, хранятся в афонских монастырях, куда их вывезли византийские беженцы после падения Константинополя в 1453 году. В агиографии за Космой не закреплено какого-либо одного специфического чуда, подобного чудесам Николая Чудотворца или Георгия Победоносца. Его житие не описывает исцелений безнадежных больных или воскрешений мертвых. Чудо его жизни — это нравственная стойкость. Однако в народной памяти византийцев Косме приписывают чудеса заступничества: молитвы к святителю помогали сохранить веру в условиях и оберегали от несправедливых решений земных судей. По сути, Косма воспринимался как небесный адвокат для неправедно осужденных.
Богословское наследие: устное, не письменное.
В отличие от многих отцов церкви, Косма Халкидонский не оставил после себя сборников проповедей, богословских трактатов или писем. Это обстоятельство создает определенные трудности для исследователей, привыкших изучать богословие по письменным памятникам. Наследие Космы является исключительно устным и отраженным в его поступках. Его богословие — это богословие действия. Отказываясь подписывать иконоборческие указы, он фактически строил свою догматику на трех китах: неразрывности Боговоплощения, реальности святости материи (через которую Бог действует) и авторитете Вселенских соборов. Косма твердо стоял на позиции, что собор 787 года, провозгласивший иконопочитание, не может быть отменен решением следующего собора, если следующий собор не является более вселенским и соборным по своей сути. С этой точки зрения, Косма предвосхитил более позднюю протестантскую критику соборности, но с противоположным знаком: он утверждал, что истина не определяется большинством голосов в конкретный момент, но проистекает из преемственности Предания.
Сравнение с другими исповедниками эпохи.
Фигура Космы Халкидонского становится более рельефной при сравнении с его современниками. Например, преподобный Феодор Студит был также исповедником, но он обладал колоссальным литературным талантом и сотнями учеников, образовывавших целое движение. Феодор писал письма, организовывал сопротивление, вступал в переписку с Римом. Косма действовал скромнее. Он не пытался создать подпольную церковную структуру, но сосредоточился на хранении веры вверенной ему паствы. Если Феодор Студит — это «генерал» иконопочитания, то Косма — это «капитан» на своем боевом участке. С этой точки зрения он напоминает многих малых святых, которые не писали книг, но ценой своей свободы засвидетельствовали верность Евангелию. Также важно сравнение с патриархом Никифором I Константинопольским, который был смещен с кафедры и отправлен в ссылку за отказ признать иконоборчество. Патриарх также не принял мученической смерти, но умер в изгнании. Косма разделил судьбу патриарха как равный ему по духу, хоть и стоявший на более низкой иерархической ступени.
Изображения в иконографии и искусстве.
Иконография святого Космы Халкидонского сложилась в средневизантийский период. На иконах его, как правило, изображают в епископском облачении, что подчеркивает его сан и статус. Отличительной чертой может служить наличие в руках Евангелия или свитка, иногда с текстом исповедания веры, где он перечисляет догматы иконопочитания. Тип лица: зрелый муж с окладистой бородой (не длинной, как у отшельников, но умеренной, как у городского святителя), с проницательным и одновременно спокойным взглядом. В русской иконописной традиции, куда культ Космы пришел из Византии через южнославянские земли, его часто пишут в составе собора святителей, наряду с Николаем Мирликийским, Афанасием Александрийским и другими. Отдельного храма в честь Космы Халкидонского в современной России не существует, но его иконы можно встретить в иконостасах храмов, посвященных всем святым, в Халкидонском приделе редких церквей. В католической традиции почитание Космы Халкидонского не получило широкого распространения из-за того, что иконоборческий спор остался преимущественно внутренним делом Восточной церкви, однако в униатских церквях восточного обряда он также упоминается.
Значение для современного христианина.
Чему учит современного верующего житие Космы, епископа Халкидонского? В XXI веке, когда мир не уничтожает иконы топорами, стоицизм Космы может показаться архаичным. Однако историки церкви видят в его судьбе более глубокие смыслы. Во-первых, Косма демонстрирует принцип ненасильственного сопротивления государству, когда государство вторгается в область совести. Он не брался за оружие, не поднимал восстания, но и не подчинился. Во-вторых, его жизнь напоминает о ценности религиозного опыта, закрепленного в материальном символе. Отказ от икон часто был лишь первым шагом к урезанию других догматов. В-третьих, Косма показывает, что святость доступна не только отшельникам и мученикам, пролившим кровь, но и простым епископам, которые честно исполняли свой долг, даже если это стоило им карьеры и свободы. Для современных богословов Косма выступает как аргумент в спорах о границах церковного послушания государству.
Исторические источники и степень достоверности.
Вся информация, дошедшая до нас о Косме Халкидонском, содержится в византийских синаксарях (например, в Синаксаре Константинопольской церкви), а также в житийном сборнике Дмитрия Ростовского, который систематизировал древние источники на рубеже XVII-XVIII веков. Греческие Минеи содержат службу святому с кратким житийным изложением. Проблема хронологии заключается в том, что некоторые детали жизни Космы пересекаются с житием другого святого — Космы Исповедника (епископа Халкидонского, но иногда под этим именем ошибочно фигурирует Косма, епископ Халкидонский, живший при Льве Исавре). Путаница возникает из-за одинакового имени и сана. Однако современная агиология разделяет фигуры: Косма, епископ Халкидонский, пострадал при Льве V Армянине, а не при Льве III Исавре. Отсутствие первичных письменных источников, написанных лично Космой, делает его фигуру уязвимой для скептиков, которые считают его собирательным образом. Тем не менее большинство церковных историков признают историчность личности, указывая на то, что в византийских документах имя Космы фигурирует среди участников соборов и в списках исповедников, утвержденных после 843 года.
Косма, епископ Халкидонский, предстает перед нами как личность, символизирующая стойкость византийского епископата в самые темные годы иконоборческой смуты. Он не был новатором в богословии, не совершал географических открытий, не вёл за собой армии. Его поле битвы было невидимо: это была его собственная совесть. Когда императорская власть требовала превратить церковь в декоративный придаток имперской идеологии, Косма напомнил, что есть истины, которые не могут быть пересмотрены даже самым авторитетным земным правителем. Сегодня его память живет не столько в архитектурных памятниках, сколько в непрекращающейся литургической традиции Восточной церкви. Каждый год в православных храмах звучат тропари и кондаки святому Косме, напоминая современникам о том, что вера без дел мертва, а защита истины, даже ценой потери всего мирского, остается высшим призванием христианина. Его фигура, хоть и скупо документированная, является неотъемлемой частью той цепи свидетелей, которая тянется от апостольских времен до наших дней. Косма Халкидонский учит, что подлинное величие достигается не должностями и званиями, а верностью данному слову и принятым обетам перед лицом испытаний.