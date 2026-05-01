Что можно и нельзя делать на Кузьму Огородника 1 мая 2026

Бездельничать и долго спать. Кузьма Огородник терпит лень хуже всего. Провести день в праздности — значит «проспать своё счастье» и навлечь на дом голод. Даже если вы не садовод, займитесь уборкой или планированием. Грызть семечки и есть посевные семена. Это табу № 1. Если съесть хотя бы одно зёрнышко, предназначенное для посадки, будущий урожай погибнет (или его съедят черви).Ходить в грязной или старой одежде. Встречать весну неопрятным — «притягивать» череду неудач и финансовые потери. Грязная рубашка в этот день символизирует грязные мысли и пустой кошелёк. 7 вещей, из-за которых уходит удачаСсориться, кричать и впадать в уныние. Грубость и повышенные тона могут лишить человека… голоса! Считается, что скандал 1 мая запечатывает рот на удачу. Плакать и грустить тоже нельзя — рискуете проплакать весь год. Стричься и менять причёску. Любые манипуляции с волосами (и ногтями) в этот день приводят к ослаблению памяти, рассеянности и даже «укорачивают жизнь».Мужчинам браться за посадки. Земля в этот день «женская». Если мужчина возьмётся за сев, грядки порастут сорняками, а плодов не дадут. Исключение — тяжёлая подготовка участка под руководством женщины. Отказывать в гостеприимстве или давать в долг. Хотя самому брать в долг нельзя, отказывать просящему (кусок хлеба или монету) — плохая примета. А вот предоставление крупного займа «выдует» достаток из дома. Шумно веселиться, петь и танцевать без меры. День посвящён труду и внутреннему покою. Слишком бурное веселье противоречит духу Кузьмы Огородника — говорили, что «посмеёшься 1 мая — до следующего года слёз не осушить».Оставаться в одиночестве. Особенно для молодых и незамужних. Если 1 мая вы провели весь день без общения, существует риск не найти пару до следующей весны.