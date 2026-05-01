Солнце югу, снег северу — всё по правилам: погода в Хабаровском крае 1 мая

Погода в регионе разделится от почти летнего тепла до нуля и осадков.

В Хабаровском крае, как и по всей стране, Первомай в 2026 году покажет характер — от мягкого тепла до почти зимних капризов.

Если смотреть без иллюзий, край снова живёт сразу в нескольких сезонах. Где-то люди выйдут на митинг-концерт в лёгких куртках, а где-то — сжимая воротник и глядя на мокрый снег.

В Хабаровске 1 мая обещает быть почти образцовым: без осадков, до +17 днём и около +1 ночью. Утром прохладно, но к обеду город прогреется — классический май, когда солнце уже работает, а ветер ещё спорит.

В Комсомольске-на-Амуре скромнее: до +13 днём и около +1 ночью, облачно, без осадков. Весна здесь идёт осторожно, будто проверяет каждый шаг.

Юг края — Бикин и Вяземский — живёт почти по летнему сценарию. В Бикине до +18 и солнечно, в Вяземском до +17, местами возможен небольшой дождь. Здесь май уже не просит разрешения — он просто приходит.

А вот побережье и север держат оборону. В Советской Гавани воздух прогреется до +18, но утро холодное — около +2.

В Николаевске-на-Амуре — уже совсем другой разговор: около +2 днём, до −1 ночью и дождь со снегом. Там весна не наступает — она договаривается.

Самым суровым остаётся Охотск: около +1 днём и до −2 ночью, без осадков, но с холодом, который не спешит уходить.

Итог простой, почти как старая дальневосточная истина: если в Хабаровском крае вы вышли утром в лёгкой куртке — это ещё не значит, что к вечеру не понадобится зимняя.