Солнце югу, снег северу — всё по правилам: погода в Хабаровском крае 1 мая

В Хабаровском крае, как и по всей стране, Первомай в 2026 году покажет характер — от мягкого тепла до почти зимних капризов.
Если смотреть без иллюзий, край снова живёт сразу в нескольких сезонах. Где-то люди выйдут на митинг-концерт в лёгких куртках, а где-то — сжимая воротник и глядя на мокрый снег.
В Хабаровске 1 мая обещает быть почти образцовым: без осадков, до +17 днём и около +1 ночью. Утром прохладно, но к обеду город прогреется — классический май, когда солнце уже работает, а ветер ещё спорит.
В Комсомольске-на-Амуре скромнее: до +13 днём и около +1 ночью, облачно, без осадков. Весна здесь идёт осторожно, будто проверяет каждый шаг.
Юг края — Бикин и Вяземский — живёт почти по летнему сценарию. В Бикине до +18 и солнечно, в Вяземском до +17, местами возможен небольшой дождь. Здесь май уже не просит разрешения — он просто приходит.
А вот побережье и север держат оборону. В Советской Гавани воздух прогреется до +18, но утро холодное — около +2.
В Николаевске-на-Амуре — уже совсем другой разговор: около +2 днём, до −1 ночью и дождь со снегом. Там весна не наступает — она договаривается.
Самым суровым остаётся Охотск: около +1 днём и до −2 ночью, без осадков, но с холодом, который не спешит уходить.
Итог простой, почти как старая дальневосточная истина: если в Хабаровском крае вы вышли утром в лёгкой куртке — это ещё не значит, что к вечеру не понадобится зимняя.