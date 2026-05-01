Как молоды мы были: какие кинопремьеры ждут нас в мае

Строгая, но справедливая учительница физики Алла успешно находит общий язык с коллегами и пользуется уважением учеников. Единственным исключением стал собственный сын: мать для него — не авторитет, и свое будущее он намерен строить сам, без оглядки на ее мнение. Однажды Алле звонят из полиции — и она с удивлением узнает, что сын не только прогуливает подготовительные курсы в университете, катаясь вместо занятий на скейте, но и вовсе не собирается поступать в вуз, мечтая стать профессиональным скейтером. В пылу скандала сын заявляет Алле, что согласится продолжить учебу, только если она сумеет пройти квалификационный отбор на престижных скейт-соревнованиях. Алла — женщина упорная, и под руководством школьного двоечника Гоши она смело встает на доску с колесиками. Она еще не знает, что скейт не только полностью изменит ее отношения с сыном, но и подарит ей новые неожиданные повороты судьбы…