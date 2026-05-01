Как молоды мы были: какие кинопремьеры ждут нас в мае

Байопики по-прежнему в моде: на этот раз молодость предстоит вспомнить былым фанатам Майкла Джексона. На экраны выходит история жизни короля поп-музыки, где Джексона сыграл его собственный племянник Джаафар. Для поклонников Гая Ричи — премьера очередного стильного боевика «Грязные деньги» с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхоллом, а для мечтающих молодость не только вспомнить, но еще и немного вернуть — милая семейная комедия «Своя в доску», где мама-учительница осваивает скейт ради поисков общего языка с сыном-подростком. «Известия» рассказывают о самых интересных кинопремьерах мая.
«Вверх по волшебному дереву»7 мая.
Бет, Джо и Фрэнк вместе с родителями переезжают в деревню: их отец Тим считает, что жизнь на земле, вдали от гаджетов и соблазнов большого города, укрепит семью и даст детям понимание истинных ценностей. Исследуя окрестности, Фрэнк обнаруживает за домом волшебное дерево, по ветвям которого, как оказалось, можно забираться в многочисленные иные миры — от мира сладостей до королевства, где время течет в обратную сторону. Каждое путешествие становится не только приключением, но и испытанием: детям приходится учиться бороться со страхами, преодолевать соблазны и помогать друг другу. А тут приходит новая беда: бабушка Бет, Джо и Фрэнка мечтает любой ценой вернуть детей в город. Теперь всей семье придется постараться, чтобы сохранить свое право на волшебство…
Фильм снят по книге Энид Блайтон, популярной во всем мире британской писательницы — автора детской приключенческой литературы. Режиссер Бен Грегор («Британия», «Голяк») весьма бережно подошел к оригиналу, уделив максимум внимания видеоряду сказочной мультивселенной, наполненной яркими деталями и запоминающимися персонажами. Фильм собрал вполне звездный актерский состав: главные роли играют Эндрю Гарфилд («Новый человек-паук»), Ребекка Фергюсон («Дюна») и обладательница двух «Эмми», Клер Фой. Красиво, дорого, качественно: отличный выбор для семейного просмотра.
«Кассета номер семь»7 мая.
После смерти отца 12-летняя Сена считает, что осталась одна на планете. Жителей Земли выкосил неизвестный вирус, который нес человечеству нечто более страшное, чем смерть, поэтому если Сена ошиблась, и рядом с ней есть другие живые существа, для нее это не станет спасением — скорее, наоборот. Она не знает, что ей делать и куда идти, у нее есть лишь одна надежда: перед смертью отец оставил ей семь кассет с советами и подсказками. Правда, запомнить их надолго Сена не может: когда-то переболев вирусом, теперь она периодически теряет память. Именно поэтому девочка не помнит главного: в ее крови есть антивирус, способный спасти остатки человечества. Удастся ли девочке донести до немногих выживших информацию, которая сможет спасти планету?..
Попытки создать крепкий триллер до сих пор удаются отечественным режиссерам с трудом: возможно, причиной то, что для создания мрачной атмосферы хоррора большинство кинематографистов считает вполне достаточным продемонстрировать российскую сельскую глубинку или рабочие районы северных городов. Создатели «Кассеты номер семь» к созданию мира, опустошенного эпидемией, подошли серьезно, и за одно это попытку следует счесть удачной. Неожиданно органично выглядит на экране Валерия Припасникова, ранее известная в основном песнями для старшего дошкольного возраста.
«Своя в доску»14 мая.
Строгая, но справедливая учительница физики Алла успешно находит общий язык с коллегами и пользуется уважением учеников. Единственным исключением стал собственный сын: мать для него — не авторитет, и свое будущее он намерен строить сам, без оглядки на ее мнение. Однажды Алле звонят из полиции — и она с удивлением узнает, что сын не только прогуливает подготовительные курсы в университете, катаясь вместо занятий на скейте, но и вовсе не собирается поступать в вуз, мечтая стать профессиональным скейтером. В пылу скандала сын заявляет Алле, что согласится продолжить учебу, только если она сумеет пройти квалификационный отбор на престижных скейт-соревнованиях. Алла — женщина упорная, и под руководством школьного двоечника Гоши она смело встает на доску с колесиками. Она еще не знает, что скейт не только полностью изменит ее отношения с сыном, но и подарит ей новые неожиданные повороты судьбы…
Многочисленные отечественные комедии о проблемах бальзаковского возраста разведенок с прицепами сердобольные режиссеры сводят к поискам большой и чистой любви — в итоге получается скучно и неестественно. Режиссер Илья Лебедев («Август», «Любовь Советского Союза») нашел в себе смелость предположить, что женщины за тридцать мечтают найти не только мужчину, сколько себя — и неожиданно рассказанная им история оказалась легкой, логично построенной и психологически достоверной, да что там — просто милой. Впору показывать на родительских семинарах про поиск общего языка с ершистыми подростками. Мамы, на скейт! Ну или хотя бы в кино для начала. Вам понравится.
«Грязные деньги»21 мая.
Бригада наемников под руководством красотки Софии (Эйса Гонсалес — «Министерство неджентльменских дел») работает под прикрытием по всему миру, готовая выполнить любую грязную работу. Главная ударная сила бригады — Сид (Генри Кавилл — «Лига справедливости») и Бронко (Джейк Джилленхол — «Переводчик»), которые виртуозно владеют любым оружием, взрывчаткой, водят всё, что способно двигаться, и не лишены обаяния — по крайней мере, они с порога предлагают противникам выбор: решать проблему джентльменским или пацанским путем. Бригаду ждет трудное задание — Бронко и Сид должны вернуть владельцу миллиардное состояние, украденное королем криминального мира по имени Салазар.
Гай Ричи по традиции замешивает крутое варево, до капли выдерживая идеальную пропорцию черного юмора и жесткого экшена. Эту волшебную формулу Ричи знает с первых шагов в кинематографе, и с тех пор ни разу не испортил своего фирменного крутого замеса. Тем более главные роли играют актеры из когорты любимцев Ричи: Эйса Гонсалес, Генри Кавилл и Джейк Джилленхолл уже не в первый раз работают с маэстро, точно знают, что от них требуется, и явно получают удовольствие от творящейся на экране дичи со стрельбой и взрывами. Так что любителям боевиков в целом и фильмов Гая Ричи в частности «Грязные деньги» к просмотру обязательны.
«Пока небо смотрит»21 мая.
Алиса, Арсений, Степан, Кирилл, Тимур, Леша и Кристина не видят своей жизни без танцев. Они увлекаются андеграундными стилями: неформальная тусовка, соревнования без софитов и сцены, подвалы в роли танцплощадок, друзья вместо зрительного зала. И всё равно каждый работает до изнеможения, чтобы стать лучшим из лучших. Но вот перед друзьями-танцорами начинает маячить призрак будущей славы, и чтобы ее добиться, надо всего лишь принять участие в крупном телешоу, куда их приглашают продюсеры. Однако пойти в телепроект означает поступиться собственными творческими принципами, и ребята спорят до хрипоты, мечтая о признании, но не желая ради него отказываться от свободы самовыражения в деле своей жизни…
48-летний Роман Михайлов — доктор физико-математических наук, профессор, специалист по гомологической и гомотопической алгебре, автор более 60 научных монографий. В 2022 году Михайлов объявил о завершении научной карьеры и с головой ушел в творчество — сначала в литературу, а затем — в кинематограф, успев за три года снять шесть картин и получить немалое число профессиональных наград. Именно такой человек должен снимать авторское кино, и существование Михайлова — несомненная удача для отечественного артхауса. За четыре года карьеры творца он успел выпустить на экраны девять фильмов, получив немало профессиональных наград. Фирменный стиль Михайлова — полная творческая свобода в кадре: актеры разговаривают, сидят и двигаются так, как будто рядом нет никакой камеры, и реплики произносят с запинкой, но от души, — такое ощущение, что вместо страниц текстов для заучивания наизусть Михайлов попросил артистов просто побыть собой. «Пока небо смотрит» — очередной гимн свободе творчества, которой Михайлов щедро делится с миром. Не отказывайтесь. Будет интересно.
«Майкл»28 мая.
История короля поп-музыки — от семейной музыкальной группы, репетировавшей в собственном доме в небольшом городишке в Индиане, до бьющихся в экстазе стадионов и крупнейших концертных залов планеты. Майкл Джексон начинал музыкальную карьеру вместе с братьями под руководством отца, для которого музыка стала способом сбежать от нищеты и бесконечного тяжелого труда на заводе. Но чем дальше, тем отчетливее Майкл понимает, что способен на большее. Ему предстоит познать ослепительную славу — и познакомиться с ее изнанкой.
Продюсером «Майкла» стал Грэм Кинг, ранее работавший над «Богемской рапсодией», так что знакомые паре поколений хиты Джексона здесь точно сочетаются с душещипательными историями из частной жизни певца. Родители, готовые с любого места подхватить Billie Jean, наконец-то смогут познакомить подросших детей с миром собственных музыкальных пристрастий времен юности туманной — и, возможно, отцы и дети сумеют понять друг друга, музыка ведь и впрямь зажигательная. В роли поп-короля — Джаафар Джексон, племянник Майкла.