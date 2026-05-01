На самом деле песню мы поем: античные лягушки и офисный планктон на московских сценах

Московский театральный калейдоскоп в апреле оказался весьма пестрым. Древнегреческое кабаре в Кузьминках, документальная драма о подростках на Страстном, старая добрая сказка на Юго-Западе, Шекспир на Новослободской и современный психологический триллер об офисном планктоне на Маяковке — и это лишь то, с чем успел ознакомиться для своего ежемесячного обзора критики Влад Васюхин, специально для «Известий».
«Лягушки’Московский Губернский театр.
Комедии Аристофана почти не появляются на российской сцене, и это уже повод не пропустить премьеру. Вторая причина — постановщиком древнегреческого текста (405 год до н.э.) выступил настоящий грек. В портфолио молодого режиссера Василиоса Самуркаса есть три вполне удачных воплощения античных трагедий — в театрах Москвы, Рязани и Смоленска. Сюжет «Лягушек», как и получившийся на его основе спектакль, тоже касается трагиков: бог вина и театра Дионис (Олег Курлов) отправляется в загробный мир, чтобы вернуть оттуда одного из великих драматургов — на земле их не осталось. Выбор предстоит сделать между Еврипидом (Евгений Гомоной) и Эсхилом (Игорь Назаренко).
«А причем тут лягушки?» — спросите вы. Хор лягушек, как и Хор мертвых вдов, будет комментировать происходящее. Актеры исполняют по несколько ролей. А сам режиссер предстанет даже в образе… Марии Каллас! Да-да, классический текст пережил адаптацию, он осовременен и нашпигован цитатами, включая прямую речь самих артистов.
«Лягушек» по достоинству оценят те, кто любит абсурд, авангард, поэзию, острую форму, живую музыку и бесшабашность. Худрук Губернского Сергей Безруков, отдавший представлению свой голос (он в записи играет Гомера), охарактеризовал это шоу как «древнегреческое кабаре с элементами русского психологического театра».
«Лир’Театр “Шалом”.
Почти четырехчасовой спектакль Яны Туминой получился полифоничным, пластичным и завораживающе красивым, когда свет, тени, музыка и вообще звуки — полноправные участники зрелища. Но зрители, рассчитывающие увидеть трагедию Шекспира о конфликте старого короля и трех его дочерей, должны приготовиться, что это будет многослойный «театр в театре», экспериментальное зрелище «по мотивам».
Лиров здесь — три: энергичный и темпераментный худрук «Шалома» Олег Липовецкий, ничуть не похожий на дряхлого правителя и играющий еще и режиссера, ставящего «Короля Лира» и исполняющего у себя же главную роль, Лир-кукла и… легендарный Соломон Михоэлс, сыгравший эту роль 90 лет назад в легендарном спектакле Государственного еврейского театра. Все это нагромождение смыслов, мифов и времен, а еще и новых персонажей вроде диджея Уильяма, отвлекает и уводит в сторону от шекспировских страстей. Кстати, небольшой спойлер — в этом «Лире» не будет трагического финала. Точнее, он будет не таким безнадежным, как у автора.
«Обыкновенное чудо’Театр на Юго-Западе.
Спектакль будет интересен даже тем, кто пьесу Евгения Шварца знает чуть ли не наизусть — благодаря не сходящему с телеэкрана фильму Марка Захарова. Режиссер Олег Анищенко (он же играет в своей постановке Волшебника) постарался насколько это возможно дистанцироваться от киноверсии 1978 года. Даже хитам Гладкова и Кима он предпочел специально написанную музыку (и весьма удачную, запоминающуюся) Евгения Харланова.
Прилежно следуя авторскому тексту, постановочная команда в диапазоне от нежности до гротеска рассказывает историю любви и выбора. Ведь если Принцесса (Мария Савицкая) поцелует юношу (Игорь Михмель), то он опять превратится в медведя. Главная мысль спектакля: любовь — это отсутствие страха.
«День закрытых дверей’Театр Наций, Новое пространство.
Дмитрия Крестьянкина можно упрекнуть в саморекламе и нарциссизме — во время спектакля, где 37-летний режиссер и драматург играет самого себя, он зачем-то несколько раз напоминает публике, что он — Дмитрий Крестьянкин. Но эту маленькую слабость шоумена можно простить, поскольку жанр социального театра, в котором работает Дмитрий, и темы, которые он настойчиво затрагивает, мягко говоря, не самые популярные среди его коллег, много денег и славы они не приносят.
Крестьянкин сделал спектакль, попав на один день за закрытые двери колоний — на основе своих разговоров с юношами и девушками, находящимися в исправительных учреждениях Томска и Архангельска. Малолетних нарушителей играют молодые артисты, вчерашние студенты. Темы этих откровенных интервью — сломанные судьбы, жизнь на свободе и в неволе, любовь, надежды и планы.
«Метод Гренхольма’Театр Сатиры.
Офисная драма каталонца Жорди Гальсерана-и-Ферреры, написанная в 2003 году и с тех пор ставшая международным хитом, относится к числу самоигральных. Автор так лихо закрутил сюжет об обесценивании личности, что дополнительных интерпретаций не потребуется — играйте по написанному. И кажется, что создателям спектакля надо сильно постараться, чтобы публика заскучала на этих американских горках. Но легкость, конечно, видимая.
В пьесе соблюдено единство места, времени и действия: четыре кандидата на вакансию коммерческого директора крупной корпорации проходят собеседование по методу групповой психологической игры. Жестокой и веселой одновременно, где есть место издевательству, лжи, эксгибиционизму и манипуляции. Молодой режиссер Альберт Хасиев и его команда минималистичными средствами создали на «Чердаке Сатиры» напряженное зрелище. Главная звезда и мотор спектакля — Виктор Логинов в роли Фернандо. Публика, знающая его лишь как Гену Букина из сериала «Счастливы вместе», будет приятно удивлена.