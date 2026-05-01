Выше только грезы: военная драма о подвиге маленького человека и «Грация» Соррентино

Фёдор Добронравов появляется в образе пожилого крестьянина Матвея Кузьмина, чье имя большими буквами вписано в историю Великой Отечественной войны. В 1941-м его родную деревню в Псковской области оккупировали фашисты. Даже дом старика, которому тогда было уже за 80 лет, заняли гитлеровцы, выгнав хозяина в сарай. В маленьком человеке, который в мирное время жил тихо (за нелюдимый характер соседи называли его Бирюк) и занимался охотой и ловлей рыбы, оказались крепкое мужество и самоотверженная преданность Родине.