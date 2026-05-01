Выше только грезы: военная драма о подвиге маленького человека и «Грация» Соррентино

Ко Дню Победы в российский прокат выходят военные драмы «Семь верст до рассвета» о подвиге простого крестьянина Матвея Кузьмина и «Литвяк» о смертоносной летчице Лидии Литвяк, которую сослуживцы ласково называли «Белой лилией Сталинграда». Егор Бероев дебютирует в качестве режиссера с драмой «Кукла». Герой Тони Сервилло вступает во внутренний конфликт между долгом и совестью в «Грации» Паоло Соррентино. «Известия» о том, что посмотреть в кино в ближайший уикенд.
«Семь верст до рассвета», 16+
Режиссер: Александр Андреев. В ролях: Фёдор Добронравов, Мария Шукшина, Виктор Добронравов, Артём Быстров, Тимофей Кочнев, Олег Гаас.
Фёдор Добронравов появляется в образе пожилого крестьянина Матвея Кузьмина, чье имя большими буквами вписано в историю Великой Отечественной войны. В 1941-м его родную деревню в Псковской области оккупировали фашисты. Даже дом старика, которому тогда было уже за 80 лет, заняли гитлеровцы, выгнав хозяина в сарай. В маленьком человеке, который в мирное время жил тихо (за нелюдимый характер соседи называли его Бирюк) и занимался охотой и ловлей рыбы, оказались крепкое мужество и самоотверженная преданность Родине.
В феврале 1942-го немецкий командир заставил Кузьмина провести гитлеровцев в тыл красноармейцев. Старик согласился, но обманул захватчиков: всю ночь он путал их на бездорожье и вывел прямиком под пулеметный огонь советских солдат. За это — тут же был убит немецким командиром. Звание Героя Советского Союза ему было вручено посмертно. Подвигу простого деревенского мужика посвящен рассказ Бориса Полевого «Последний день Матвея Кузьмина». История и легла в основу новой военной драмы, которая выходит в широкий прокат в преддверии Дня Победы.
«Грация», 18+
Режиссер: Паоло Соррентино. В ролях: Тони Сервилло, Анна Фарцетти, Массимо Вентурьелло, Орландо Чинкве, Мильвия Марильяно.
Премьера философской трагикомедийной притчи «Грация» Паоло Соррентино состоялась на Венецианском кинофестивале в 2025 году. Фильм был номинирован на премию «Золотой лев», а исполнитель главной роли Тони Сервилло, любимый актер мэтра, который снимался во многих его картинах, в том числе в «Великой красоте», за новую работу удостоен Кубка Вольпи за лучшую мужскую роль.
В центре сюжета — вымышленный президент Италии Мариано Де Сантис, чей срок подходит к концу. На закате карьеры политику необходимо принять тяжелое решение: на его столе ждут подписи закон об эвтаназии и несколько прошений о помиловании. Он вступает в диалог с совестью, параллельно переживая личную драму — его мысли не здесь, а в прошлом, где президента оставила любимая жена.
«Полутон», 18+
Режиссер: Иан Туасон. В ролях: Нина Кири, Адам ДиМарко, Мишель Дюке, Кеана Бастидас, Джефф Юн.
Канадский фильм ужасов со звездой «Рассказа служанки» Ниной Кири стал полнометражным дебютом режиссера Иана Туасона. Аудиохоррор, где за страх зрителя отвечает в большей степени не изображение, а звук, вырос из концепции радиопьесы. Сам же сценарий основан на личном опыте режиссера, который ухаживал за больными родителями, в итоге мистика в сюжете тесно соседствует с темами утраты и вины.
Главная героиня Иви заботится о своей тяжело больной матери и ведет ночной подкаст о паранормальных явлениях, к которым относится со скепсисом, с другом Джастином. Но то, что казалось выдумкой и веселым хобби, вдруг становится кошмарной реальностью. Иви получает странные аудиозаписи от неизвестного отправителя. На них голос женщины, которую спящей записывает ее супруг. Чем дольше подкастеры изучают файлы, тем более зловещие события творятся вокруг них.
«Кукла», 18+
Режиссер: Егор Бероев. В ролях: Анна Панкратова, Никита Тезин, Егор Бероев, Данила Краснов, Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова.
Актер Егор Бероев дебютировал в качестве режиссера. В основу сценария его драмы «Кукла» легли истории подопечных приюта при Покровском монастыре в Суздале. В съемках принимали участие люди с ограниченными возможностями здоровья. В главной роли — молодая возлюбленная режиссера Анна Панкратова.
«Кукла» — картина об искуплении и попытке человека, отвергнутого обществом, исправить ошибки прошлого. После предательства любимого человека Надя в порыве ярости совершает убийство и оказывается за решеткой, будучи беременной. В неволе она рожает дочь, но ребенка забирают, и связь между ними обрывается. Отбыв шестилетний срок, героиня возвращается в мир, который ее не ждет, и пытается найти девочку.
«Литвяк», 16+
Режиссер: Андрей Шальопа. В ролях: Полина Чернышова, Петр Рыков, Евгений Ткачук, Виктория Соловьева, Иван Шальопа.
Масштабная военная драма от создателей «28 панфиловцев» о самой результативной женщине-пилоте Второй мировой войны Лидии Литвяк. Свои летчицу-аса называли нежно «Белой лилией Сталинграда» за рисунок на капоте ее самолета, но для врага она была беспощадной железной птицей.
По сюжету биографической картины в свой 21 год Лидия Литвяк сражается в небе в рядах истребительного авиаполка. Она быстро становится одним из самых эффективных асов. Там, где, казалось бы, нет места свету, она обретает любовь в лице сослуживца Алексея Соломатина.