Календарь на 1 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Этот праздник напоминает: каждый способен на проявление большого чувства. Global Love Day появился в 2004 году в США и Канаде. Он проходит под девизом: «Любовь начинается с нас». В этот день людям предлагают отбросить различия в национальности, религии, взглядах и просто проявить к миру немного больше любви — словом, поступком, улыбкой. По всему миру проходят флешмобы, концерты и благотворительные акции. Но не обязательно принимать участие в масштабных мероприятиях, достаточно проявить любовь по отношению к родственникам, второй половине или близкому другу.