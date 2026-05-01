Сезон «Формулы-1» после 5-недельной паузы возобновляется в Майами

Сезон возобновляется после вынужденной пятинедельной паузы, которая образовалась после отмены Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии. Первые три гонки чемпионата прошли при подавляющем преимуществе «Мерседеса». Первый этап выиграл британец Джордж Расселл, два последующих — итальянец Кими Антонелли, который и является лидером сезона (72 очка), опережая партнера по команде на 9 баллов. Следом за ними располагаются пилоты «Феррари» монегаск Шарль Леклер (49) и британец Льюис Хэмилтон (41). Постепенно набирают форму обладатель Кубка конструкторов последних двух лет «Макларен». Действующий чемпион мира британец Ландо Норрис располагается на пятой строчке (25) в личном зачете, австралиец Оскар Пиастри — на шестой (21).