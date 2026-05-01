Россиян будут снимать с учета из-за фиктивной регистрации

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. МВД России будет снимать с регистрационного учета, если установит факт фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства. Это следует из приказа МВД России, который вступает в силу с 1 мая.
Решение о снятии с регистрационного учета гражданина принимается начальниками территориальных органов МВД России на межрегиональном, региональном и районном уровнях либо лицами их замещающими в течение пяти рабочих дней в случае, если факт фиктивной регистрации гражданина по месту пребывания или по месту жительства установлен одним из процессуальных решений.
В частности, речь идет о вступившем в законную силу обвинительном приговоре, постановлении, определении суда либо процессуального документа, вынесенного органом дознания, дознавателем, следователем, руководителем следственного органа, а также вступившем в законную силу постановлении по делу об административном правонарушении. «Уведомляется о принятом решении собственник (наниматель) жилого помещения посредством направления ему уведомления в произвольном виде по имеющемуся в информационных системах МВД России адресу регистрации по месту жительства (пребывания) такого (нанимателя)», — сказано в приказе.
Россиянин имеет право обжаловать принятие решение о снятии его с регистрационного учета. В таком случае подготовка решения о снятии приостанавливается или прекращается до вынесения нового, вступившего в законную силу акта.
Кого могут лишить регистрации.
Три категории граждан в России могут быть сняты с регистрационного учета, если будет установлен факт фиктивной регистрации по месту пребывания или по месту жительства, сообщил член коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры», адвокат Арам Мурадов.
«Документ (проект приказа МВД РФ) выделяет три категории граждан, в отношении которых могут быть приняты меры. [Первая такая категория] — “фиктивные жильцы” (зарегистрированные граждане). Это лица, в отношении которых доказано, что они предоставили заведомо ложные сведения или документы для регистрации или не имели намерения реально проживать или пребывать в указанном помещении (проще говоря, зарегистрировались, но жить там не собирались и не жили)», — сказал он.
Кроме того, по его словам, могут быть сняты с регистрации собственники или наниматели жилья (предоставляющая сторона). «Они также попадают в зону риска, если будет доказано, что они не имели намерения предоставлять жилье для реального проживания зарегистрированного лица или разрешили так называемую “регистрацию на бумаге” без фактического вселения человека в квартиру», — пояснил юрист.
Третья категория, которая попадает в зону риска, — это лица, в отношении которых уже имеются процессуальные документы. «Снятие с учета производится не по факту проверки или оперативной информации, а только при наличии официальных решений правоохранительных или судебных органов. В зоне риска находятся те, на кого оформлены обвинительный приговор суда по уголовному делу о фиктивной регистрации (ст. 322.2 или 322.3 УК РФ), постановление суда о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям», — сказал Мурадов.
Кроме того, по его словам, речь в этом случае идет также о тех, на кого есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (например, в связи с истечением сроков давности, но с установлением факта нарушения) или вступившее в силу постановление об административном правонарушении (например, за проживание без регистрации, когда регистрация была оформлена в другом месте фиктивно).
По сути, если человек фактически не живет по адресу, то его могут снять с регистрационного учета. Речь о ситуациях, когда гражданин давно съехал, а числится в квартире. То есть, новый документ может коснуться, например, бывших супругов после развода, взрослых детей, которые живут отдельно, граждан, переехавших в другое жилье, а также случаев фиктивной регистрации. Если человек не появляется по адресу и не пользуется жильем — у собственника появляется больше возможностей для снятия его с регистрации.
Что изменится.
Мурадов отметил, что ранее процедура снятия с учета по основанию фиктивной регистрации на практике была менее формализована. «Новый приказ четко определяет, при наличии каких именно процессуальных документов и в отношении кого возможно принудительное снятие с учета. Важно: речь идет не о подозрениях, а о документально подтвержденном нарушении», — отметил он.
По словам адвоката, документ, с одной стороны, систематизирует работу органов МВД, с другой — создает дополнительные риски для собственников жилья и зарегистрированных лиц, если их действия будут квалифицированы как фиктивные. «Гражданам, имеющим регистрацию в помещениях, где они фактически не проживают, а также собственникам, предоставляющим жилье для подобной регистрации, рекомендуется заранее оценить правовые последствия», — подчеркнул эксперт.