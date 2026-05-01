Не верит в русский футбол: Аршавин рассказал, что думает о перспективах сборной

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин, как сообщает ТАСС, сделал резонансное заявление о перспективах сборной России на чемпионатах мира. Экс-футболист национальной команды заявил, что не верит в победу россиян на мировом первенстве в ближайшие пять десятилетий. «Хотел бы увидеть, как сборная России выигрывает чемпионат мира? К сожалению, мне не предвидится увидеть. Потому что, думаю, ближайшие лет 50 она не выиграет», — приводит ТАСС слова Аршавина.
Аршавин предельно обосновал свой пессимистичный прогноз, сославшись на некоторое отставание от мировых грандов. По его словам, слишком много сборных, которые исторически сильнее России, и в этих странах регулярно рождается больше талантливых футболистов высочайшего уровня. «Я не вижу к этому никаких предпосылок, поэтому я такой иллюзии не питаю», — подчеркнул бронзовый призёр Евро-2008.
Стоит напомнить, что с 2022 года российские клубы и все национальные сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. На данный момент команда Валерия Карпина не имеет возможности даже проходить квалификацию к мундиалям, что делает гипотетическую победу в ближайшие годы технически невозможной.
