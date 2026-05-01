На американском эсминце USS Higgins в Индо-Тихоокеанском регионе вспыхнул пожар

Пожар произошел на американском эсминце USS Higgins, который выполнял задачи в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил телеканал CBS, ссылаясь на неназванных американских чиновников.
Уточняется, что инцидент произошел ранее на неделе.
— Пожар вывел из строя электричество и двигательную установку на эсминце. Сообщений о пострадавших среди военных не поступало, — сказано в статье.
Авианосец Военно-морских сил США Gerald R. Ford покинет Ближний Восток и в ближайшие дни вернется на территорию страны из-за острой необходимости в ремонте. Об этом 29 апреля сообщило издание The Washington Post, ссылаясь на нескольких американских чиновников. Помимо «Джеральда Форда», в зоне боевых действий с Ираном находятся еще два американских авианосца — George H.W. Bush и Abraham Lincoln.
В марте на борту Gerald R. Ford произошел пожар, в результате которого двое моряков получили травмы и были доставлены в больницу, а десятки членов экипажа пострадали от воздействия дыма.