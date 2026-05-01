«Все испарится»: на Украине обвинили Зеленского в злоупотреблениях властью

Мендель: Зеленский продолжает конфликт на Украине для удержания власти.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский использует конфликт с Россией для того, чтобы оставаться у власти. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в соцсети X.

«В правительстве Зеленского нет ничего демократического. Этот конфликт — единственное, что удерживает его у власти и обеспечивает ему деньги. Как только наступит мир, все это испарится», — написала журналистка.

Мендель уточнила, что в украинскую компанию по производству дронов могли поступить около семи миллиардов долларов. Она добавила, что 20% этой суммы могли рассматриваться как потенциальная прибыль для окружения Зеленского.

«Сейчас в Украине политики открыто говорят об импичменте Зеленского», — отметила она.

Мендель прокомментировала поддержку со стороны ЕС. Она отметила, что из 90 млрд евро первый транш будет направлен на производство дронов. По ее словам, речь идет только о продолжении боевых действий.

Ранее KP.RU сообщал, что 30 млрд евро из кредита Украине от ЕС будет разворована Зеленским и его приспешниками. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что киевский режим нужно отучить от воровства, но это невозможно.

