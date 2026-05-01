Наша жизнь изменится с 1 мая 2026: пенсии больше, пособия уточнили, комиссия за переводы, долги спишут

С 1 мая 2026 года в силу вступает ряд новых законопроектов, которые коснутся как пенсий и детских пособий, так и Системы быстрых платежей и налоговых долгов. В сегодняшнем материале разберёмся, кто именно почувствует изменения в своей жизни и к чему нужно подготовиться гражданам нашей страны. Обо всём самом важном по порядку читайте далее!
Пенсии и выплаты пенсионерам.
Несомненно, одними из самых важных изменений для российских граждан являются нововведения в сфере пенсионного обеспечения и социальной поддержки. Именно поэтому с них мы и начнём.
Двойная фиксированная выплата для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.
Двойная фиксированная выплата для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы тема не новая, однако, так или иначе, очень важная. А потому, хоть и многие ждут наступления этого момента, всё равно нужно напомнить о предстоящей доплате. Тем пенсионерам, кому в апреле 2026 года исполнилось 80 лет, а также тем, кому в апреле впервые присвоили I группу инвалидности, с 1 мая увеличат фиксированную выплату вдвое — с 9584,69 до 19 169,38 рубля. Перерасчёт произойдёт автоматически, никакого заявления подавать не нужно.
Но нужно помнить: если вы уже получали эту выплату в двойном размере, например как инвалид I группы, ещё одного увеличения при достижении 80 лет ждать не стоит.
Досрочная выплата пенсий за май.
Ещё одно изменение касается графика выплат пенсий за май. Те, кто получает пенсию через банк в период с 1-го по 4-е число месяца, получили деньги до 30 апреля из-за майских праздников (1−3 мая — выходные). Досрочная выплата затронула все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и инвалидности. Если пенсия доставляется через Почту России, график не меняется. Поэтому, если вы получаете выплаты на банковский счёт, проверьте его, возможно, вы не заметили, а у вас там уже лежит ваша пенсия.
Детские пособия и выплаты семьям с детьми.
Следующая не менее важная тема для граждан нашей страны — это детские пособия и выплаты семьям с детьми. Родители в большинстве своём тщательно следят за всеми изменениями в этой сфере.
Досрочные детские пособия 29−30 апреля.
Детские пособия, получаемые через банк, тоже пришли заранее, ещё в конце апреля, из-за майских праздников. Это коснулось:
единого пособия на детей до 17 лет;пособия по беременности;ежемесячного пособия по уходу за ребёнком до 1,5 года для неработающих родителей;ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего по призыву.
Если пособие приходит через почту, график не меняется, его доставят, как всегда, в течение месяца. Выплаты из материнского капитала придут по обычному графику — 5 мая. Так что тоже рекомендуем проверить свой банковский счёт, вероятно, вам уже начислили выплаты.
Новые правила продления единого пособия для многодетных семей (с 22 мая).
Также в мае меняются правила продления единого пособия для многодетных семей. Теперь его сохранят даже в случае превышения среднедушевого дохода семьи регионального прожиточного минимума, но не более чем на 10%.
При таком продлении семье назначают пособие в размере 50% от регионального ПМ для детей. А отказы, вынесенные с января 2026 года из-за небольшого превышения, будут пересмотрены в автоматическом порядке. О результате вам сообщат на портале «Госуслуги». Изменения вступают в силу с 22 мая 2026 года.
Новые тарифы Системы быстрых платежей (СБП) с 1 мая 2026.
Система быстрых платежей (СБП) с 1 мая 2026 года тоже претерпела некоторые изменения — введены тарифы на переводы. Однако обычных физлиц это не коснётся, для них переводы останутся бесплатными. А вот операции с участием бизнеса теперь будут облагаться небольшой комиссией, размер которой зависит от перечисляемой суммы — от 5 копеек до 3 рублей за перевод.
Тарифы будут действовать:
от физлиц юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым;от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей физлицам;между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
А вот для трансграничных переводов между физлицами через СБП установят фиксированную комиссию — 6 рублей за операцию.
Ограничение вывоза аффинированного золота.
С 1 мая 2026 года также введено ограничение на вывоз аффинированного золота (высокой степени очистки, практически без примесей). Отныне физлицам, ИП и организациям нельзя вывозить из России за границу такие слитки общим весом более 100 г.
Но есть некоторые исключения:
Так, вывозить золото в слитках общим весом более 100 г можно в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) физическим и юридическим лицам, а также ИП только при наличии заключения Федеральной пробирной палаты и только через международные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково (Москва) и Кневичи (Владивосток).А что касается стран, не входящих в ЕАЭС: то только при наличии заключения Федеральной пробирной палаты и только через те же аэропорты физические лица смогут вывести больше 100 г золота. Юрлица же и ИП могут вывозить золото в общеустановленном порядке (с соблюдением мер нетарифного регулирования).
Новая мера направлена на обеление экономики и предотвращение оттока капитала за рубеж.
Списание безнадёжных налоговых долгов.
С 1 мая 2026 года можно обнулить ещё один вид налоговой задолженности, которую не получается взыскать. Так, ФНС теперь может списывать не только федеральные долги, но и задолженность по региональным и местным налогам, если её признали безнадёжной по законам субъектов РФ, муниципальным нормативным актам или актам федеральной территории «Сириус».
Таковой считается задолженность, числящаяся за налогоплательщиком, приведшая к отрицательному сальдо Единого налогового счёта (ЕНС) и не имеющая возможности быть взысканной по основаниям из п. 1, 3, 4 ст. 59 НК РФ.
Расширение маркировки «Честный знак».
Также с 1 мая 2026 года коды Data Matrix начнут наносить ещё на несколько категорий товаров. Маркировка «Честного знака» теперь обязательна для:
радиоэлектронной продукции: выпрямители и преобразователи тока, комнатные розетки и выключатели, уличные фонари, люстры, лампы, ноутбуки, смартфоны, планшеты, печатные схемы, распределительные щитки;строительных материалов: цемент и портландцемент, гипс, сухие смеси, шпатлёвки, замазки и герметики, мастики и пасты, монтажная пена и другие аналогичные товары в индивидуальной упаковке; крупногабаритные изделия (например, плиты перекрытий, балки или фермы) не подпадают под маркировку;кондитерских товаров: круассаны, сладкие рулеты, торты, пирожные; не требуется маркировать продукцию со сроком хранения до 5 суток.
Безвиз с Саудовской Аравией.
Безвизовый режим начнёт действовать между Россией и Саудовской Аравией с 11 мая 2026 года. С этого момента россияне смогут въезжать в эту страну без визы и находиться там до 90 дней в течение календарного года (подряд или суммарно). Но распространяется этот режим только на частные, туристические и деловые визиты. Если же вы едете туда работать, учиться или жить, вам по-прежнему нужна виза. Для хаджа или умры (малое паломничество) в период хаджа виза понадобится тоже. Подробную информацию об этом можно уточнить на порталах духовных управлений мусульман или у туроператоров, специализирующихся на хадже и умре.
Часто задаваемые вопросы.
Какие пенсионеры получат двойную фиксированную выплату с 1 мая?
Двойную фиксированную выплату получат пенсионеры, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет, а также те, кому в апреле впервые присвоили I группу инвалидности.
Когда придут детские пособия в мае 2026?
Детские пособия за май, которые выплачиваются через банк, перечислят 29−30 апреля. Если пособие приходит через почту, график не меняется.
Может ли многодетная семья сохранить пособие, если доход немного превышает прожиточный минимум?
Да, с 22 мая 2026 года единое пособие сохранят, даже если среднедушевой доход семьи превышает региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%. В таком случае размер пособия составит 50% регионального ПМ. Ранее отменённые пособия пересмотрят и, если доход будет удовлетворять новым условиям, выплаты вернут.
Кого коснутся новые тарифы СБП с 1 мая?
Новые тарифы коснутся операций с участием бизнеса: переводов от физлиц юридическим лицам, ИП и самозанятым; от юрлиц и ИП физлицам; между юрлицами и ИП. Переводы между обычными гражданами останутся бесплатными.
Какие товары теперь подлежат обязательной маркировке «Честный знак»?
С 1 мая 2026 года маркировка стала обязательной для радиоэлектронной продукции, строительных материалов и кондитерских товаров (кроме продукции со сроком хранения до 5 суток).
Заключение.
Май 2026 года принёс с собой немало изменений, которые коснулись и коснутся огромного количества граждан нашей страны. Для пенсионеров и семей с детьми введены новые льготы и правила выплат, для бизнеса и финансовых операций скорректированы условия работы с СБП, а также усилен контроль за вывозом золота и маркировкой товаров. А ещё открыт новый туристический маршрут: отменена виза между Россией и Саудовской Аравией.