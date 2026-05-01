Наша жизнь изменится с 1 мая 2026: пенсии больше, пособия уточнили, комиссия за переводы, долги спишут

Безвизовый режим начнёт действовать между Россией и Саудовской Аравией с 11 мая 2026 года. С этого момента россияне смогут въезжать в эту страну без визы и находиться там до 90 дней в течение календарного года (подряд или суммарно). Но распространяется этот режим только на частные, туристические и деловые визиты. Если же вы едете туда работать, учиться или жить, вам по-прежнему нужна виза. Для хаджа или умры (малое паломничество) в период хаджа виза понадобится тоже. Подробную информацию об этом можно уточнить на порталах духовных управлений мусульман или у туроператоров, специализирующихся на хадже и умре.