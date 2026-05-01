Путин назвал медведя опасным зверем и «серьёзной машиной»

Российский лидер отметил, что в этих местах хищники встречаются почти повсюду и назвал их опасными животными. Он поинтересовался у участников встречи, не вызывает ли такая обстановка постоянного беспокойства у местных жителей. В ответ воспитатель детского сада «Рябинка» и лаборант молодёжной лингвистической лаборатории КамГУ имени Витуса Беринга Кирилл Косыгин рассказал, что люди в Палане с детства привыкли к появлению медведей.