Путин назвал медведя опасным зверем и «серьёзной машиной»

Российский президент Владимир Путин на встрече с представителями коренных народов сообщил, что медведь является «серьёзной машиной», которая бежит быстрее коня, плавает и лазит по деревьям. Об этом он сказал, комментируя рассказ участников встречи из посёлка Палана в Камчатском крае.

Источник: Life.ru

Российский лидер отметил, что в этих местах хищники встречаются почти повсюду и назвал их опасными животными. Он поинтересовался у участников встречи, не вызывает ли такая обстановка постоянного беспокойства у местных жителей. В ответ воспитатель детского сада «Рябинка» и лаборант молодёжной лингвистической лаборатории КамГУ имени Витуса Беринга Кирилл Косыгин рассказал, что люди в Палане с детства привыкли к появлению медведей.

«Аккуратнее надо всё равно. Зверь такой опасный, он начинает бежать быстрее, чем конь. Да. Он плавает, лазит по деревьям, это такая серьёзная “машина”, — сказал Путин.

А ранее президент Владимир Путин во время общения с вепсской семьёй, в которой уже воспитываются три дочери, пошутил про пополнение. Глава государства поинтересовался, не задумываются ли родители о четвёртом ребёнке. Женщина ответила с улыбкой, дав понять, что решение ещё не принято, но всё возможно.

Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше