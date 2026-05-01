В России появится новый премиальный автобренд

Автомобили нового бренда будут производиться на автомобильных заводах холдинга «АГР».

Источник: РБК

Холдинг «АГР» и компания Defetoo объявили о выходе на российский рынок нового премиального автомобильного бренда Esteo. Об этом РБК сообщили в пресс-службе «АГР».

В сообщении отмечается, что портфель брендов формируется таким образом, чтобы обеспечить присутствие в большей части сегментов российского рынка. В данной структуре Esteo занимает премиальную позицию и будет представлен как автомобили на новых источниках энергии, построенными на современных платформах и оснащенных интеллектуальными системами, так и моделями с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

«ESTEO создаст новое представление о технологичном автомобиле как о пространстве, в котором сочетаются интеллектуальные системы, продуманная эргономика, высокий уровень комфорта и безопасности. Бренд ориентирован на создание решений, где технологии становятся естественной частью повседневной жизни, обеспечивая уверенность и удобство в эксплуатации», — говорится в сообщении.

Автомобили нового бренда будут производиться на автомобильных заводах холдинга «АГР». Информацию о модельном ряде и сроках выхода на рынок пообещали объявить позднее.

В апреле на бывшем заводе General Motors (GM) в Санкт-Петербурге собрали первый тестовый автомобиль бренда Jeland, принадлежащего Jaecoo (подразделение китайской компании Chery Automobile).

Оставайтесь на связи с РБК в Максе.