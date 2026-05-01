ФИФА показала всему миру героическую игру голкипера ПСЖ Сафонова из России

Всего в текущем сезоне во всех турнирах за ПСЖ Матвей Сафонов провел 23 встречи, пропустив 24 мяча, при этом 11 игр он отыграл «на ноль». Финал Межконтинентального кубка 17 декабря, где основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти ПСЖ выиграл со счетом 2:1, стал кульминацией его осенней формы. В то время как до конца чемпионата Франции осталось четыре тура, и у вратаря еще будет шанс улучшить свои сезонные показатели, победа на конгрессе ФИФА уже обеспечила ему место в анналах истории организации как одного из главных героев года.