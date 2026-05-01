Fitch прогнозирует рост госдолга США выше 120% ВВП к 2027 году

Государственный долг Соединенных Штатов к 2027 году может превысить 120% от объема ВВП страны. Такой прогноз дает международное рейтинговое агентство Fitch Ratings.
В текущем и следующем году дефицит федерального бюджета составит около 7,9% ВВП. По прогнозам аналитиков, на этом фоне уровень госдолга США продолжит расти и превысит отметку в 120% уже в ближайшие годы.
В настоящее время государственный долг Америки превышает 39,1 триллиона долларов. Это эквивалентно более чем 114 тысячам долларов на каждого жителя страны.
Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США ежедневно направляют до 1,5 миллиарда долларов на разрушение стран Ближнего Востока. По его словам, Вашингтону следует заниматься собственной экономикой.
Президент Дональд Трамп признал, что после решения Верховного суда США его администрации придется вернуть 159 млрд долларов незаконно взимавшихся импортных пошлин.