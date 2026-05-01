В Вологодской области восстановили основную сеть электроснабжения

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Электроснабжение, прерванное во время мощного циклона, восстановлено в Вологодской области. Энергетики продолжают работать по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий стихии, сообщили в ПАО «Россети Северо-Запад».
«Россети Северо-Запад» восстановили основную сеть в Вологодской области после мощного циклона. Специалисты продолжают работать по локальным заявкам потребителей до полной ликвидации последствий стихии. Вологодский филиал «Россети Северо-Запад» остается в режиме повышенной готовности", — говорится в сообщении.
Мощные снегопады с порывистым ветром обрушились на регион с вечера 27 апреля. По данным заместителя губернатора области Евгении Мазановой, на утро 28 апреля оказались без света более 42 тыс. жителей 1 170 населенных пунктов в 11 муниципалитетах. Фиксировались повторные отключения. К вечеру 29 апреля подачу электроэнергии восстановили для 88% ранее обесточенных потребителей, но без света еще оставались 5,2 тыс. жителей. Социально значимые объекты подключили к резервным источникам питания.