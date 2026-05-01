ЦБ исключал рост тарифов на переводы через СБП с 1 мая 2026 года

Информация о повышении тарифов на переводы через Систему быстрых платежей (СБП) не соответствует действительности. Об этом сообщали 22 апреля «РБК Инвестициям» в пресс-службе Банка России.
Ранее слухи о возможных изменениях тарифов распространились в телеграм-каналах. Поводом стало опубликованное 1 апреля решение совета директоров регулятора о тарифах на услуги по переводу средств в СБП. В документе были перечислены действующие ставки и указан срок вступления — 1 мая 2026 года, что вызвало интерпретации о возможном их изменении.
В Центробанке на запрос «РБК Инвестиций» уточняли, что в апрельской публикации речь шла о редакционных корректировках, не затрагивающих стоимость услуг. Условия переводов для физических лиц и бизнеса остаются прежними, добавили там. Как и ранее, переводы для граждан на сумму до 100 тыс. руб. в месяц остаются бесплатными.
Система быстрых платежей (СБП) — сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно, без праздников и выходных. СБП также позволяет оплачивать покупки по QR-коду и получать выплаты от организаций.
Как уточнял ЦБ, в апрельскую публикацию были внесены следующие корректировки:
все тарифы СБП объединены в один документ;
добавлен термин «клиент Банка России» с учетом возможного расширения круга участников системы;
уточнена формулировка о налоге на добавленную стоимость — «НДС не облагается».
В России с апреля вступили в силу новые правила денежных переводов. Они не касаются обычных операций между физлицами и распространяются исключительно на переводы в бюджетную систему страны (налоги, сборы, штрафы) и платежи на казначейские счета, уточнили в Минфине.
В реквизитах плательщика организации и индивидуальные предприниматели теперь должны указывать полное наименование или имя и правовой статус, а физлица, занимающиеся частной практикой, — также вид деятельности и идентификационный номер налогоплательщика.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».