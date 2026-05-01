В мае можно будет увидеть два полнолуния: одно их них совсем близко

Два полнолуния в одном месяце случаются не ежемесячно и даже не ежегодно. Причина этого явления кроется в том, что промежуток между полнолуниями составляет 29,53 суток — чуть короче среднего календарного месяца. Из-за этого со временем в календаре «образуется» лишнее полнолуние.