В мае можно будет увидеть два полнолуния: одно их них совсем близко

В мае жители Земли увидят сразу два полнолуния. Первая полная фаза ожидается 1 мая в 20:25 мск. Второе из них в народе именуют «голубой» Луной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.
«Голубой» Луной второе полнолуние месяца называется не по цветовому признаку. Это название происходит от английской идиомы «once in a blue moon», что в буквальном смысле означает «однажды при голубой Луне». Так говорят о событии, которое случается чрезвычайно редко — почти никогда.
Два полнолуния в одном месяце случаются не ежемесячно и даже не ежегодно. Причина этого явления кроется в том, что промежуток между полнолуниями составляет 29,53 суток — чуть короче среднего календарного месяца. Из-за этого со временем в календаре «образуется» лишнее полнолуние.
Накануне на Солнце произошли три сильные вспышки подряд, все они относятся к классу М.