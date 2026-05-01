В России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков: что известно

В России 1 мая 2026 года начал действовать запрет на вывоз аффинированного золота в слитках весом более 100 граммов. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Физическим и юридическим лицам, и индивидуальным предпринимателям запрещено вывозить из страны золотые слитки общим весом свыше 100 граммов. Согласно указу, есть ряд исключений.
Вывоз золота допускается в государства ЕАЭС при авиаперевозках через международные аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Кневичи при наличии разрешения ФПП.
Исключения также распространяются на компании и ИП, осуществляющих экспорт золота в государства за пределами ЕАЭС при наличии соответствующих разрешительных документов.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 апреля 2026 года для физических лиц введено ограничение на вывоз наличных рублей в эквиваленте свыше 100 тысяч долларов в страны ЕАЭС. Оно не распространяется на вывоз через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах России.