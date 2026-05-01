В России вступил в силу запрет на вывоз золотых слитков: что известно

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 апреля 2026 года для физических лиц введено ограничение на вывоз наличных рублей в эквиваленте свыше 100 тысяч долларов в страны ЕАЭС. Оно не распространяется на вывоз через воздушные пункты пропуска в международных аэропортах России.