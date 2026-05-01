Финские ягодные компании столкнулись с риском срыва сезона из-за виз

В Финляндии сезон сбора дикорастущих ягод может сорваться на фоне новых ограничений на въезд иностранных работников, сообщает Yle. Отраслевые компании предупреждают, что не понимают, удастся ли им закрыть потребность в рабочей силе летом 2026 года.
Финские работодатели оценивают потребность примерно в 20 тысяч сезонных работников на летний период, из которых около 14 тысяч традиционно заняты на сборе ягод. При этом в прошлом году до 75% дикорастущего урожая собирали иностранцы, преимущественно из Таиланда.
Ситуация осложнилась после того, как власти страны усилили контроль на фоне обвинений в эксплуатации сезонных работников и расследований по делам, связанным с торговлей людьми. Теперь граждане Таиланда обязаны лично подавать документы на сезонную рабочую визу в посольстве Финляндии в Бангкоке.
Для большинства потенциальных сборщиков это создаёт дополнительные трудности: они проживают в северо-восточных районах Таиланда, зачастую более чем в 500 километрах от столицы, что делает поездки в Бангкок затратными и сложными.
Министерство иностранных дел Финляндии предложило компаниям компенсировать расходы на дорогу заявителям, однако одновременно ввело квоты — не более 30 визовых заявок на посольство и ограниченное число кандидатов от каждой компании. Обработка документов, по оценкам, может занимать до пяти месяцев.
Ожидается, что летом в страну приедут около 3,2 тысячи тайских сборщиков, однако даже их прибытие под вопросом из-за длительных процедур оформления. Так, компания Pohjola Foods из Лиексы наняла 160 работников из Таиланда, но только 15 из них успели подать документы, которые пока не рассмотрены.
Ассоциация сельских работодателей MTA, представляющая интересы около 590 компаний, заявляет о несогласованности действий ведомств и предупреждает, что проблема затрагивает не только ягодный сектор, но и сельское хозяйство, лесную отрасль и садоводство.
До 2023 года иностранные сборщики въезжали в Финляндию по шенгенским туристическим визам и могли работать в стране до трёх месяцев, однако затем правила были пересмотрены и последовательно ужесточены.
Дополнительным фактором напряжённости стал рост бюрократической нагрузки на компании: при ограниченном числе заявок и длительной обработке документов формируется дефицит рабочей силы ещё до начала сезона, что ставит под угрозу своевременный выход работников в поля и леса.
