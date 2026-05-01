В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление чувств женщин

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оскорбление чувств женщин. Документ предложили депутаты фракции «Новые люди» Владислав Даванков, Антон Ткачев и Роза Чемерис, сообщает RTVI.
Авторы хотят дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей. Она будет касаться публичных призывов к дискриминации женщин и умалению их конституционных прав.
Штраф, согласно документу, должен составить от 10 до 20 тысяч рублей. Наказывать предлагают за призывы оправдывать или навязывать модели поведения, которые ограничивают права женщин. Речь идет о праве на образование, труд, участие в общественной и политической жизни. Также под запрет попадает принижение достоинства женщины до роли «обслуживающего звена» мужчины.
В пояснительной записке депутаты отметили, что некоторые чиновники, депутаты, сенаторы и религиозные деятели позволяют себе такие заявления. Они утверждают, что женщина не должна иметь равный доступ к образованию и работе. Ее якобы удел — сидеть дома и рожать детей. Это противоречит Конституции, которая гарантирует равенство независимо от пола.
Парламентариев также возмущают лекции о допустимости насилия в семье при определенных обстоятельствах. Подобные идеи оправдывают насилие и делают его приемлемым в глазах общества.
Авторы законопроекта приводят примеры. Один сенатор заявлял, что девушкам не нужно высшее образование, потому что их главная функция — деторождение. Некоторые религиозные деятели утверждали, что женщина должна быть слугой мужа, а жизнь вне семьи не имеет смысла.
Депутаты называют такие идеи возвратом к архаичному «Домострою». По их мнению, они несут угрозу правовым основам современного государства.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.