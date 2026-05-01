Жена министра обороны Украины приобрела роскошную суперъяхту

Супруга министра обороны Украины Михаила Федорова якобы стала владелицей дорогостоящей суперъяхты, стоимость которой оценивается примерно в 26 миллионов евро. Речь идет о судне модели Tankoa S501 Vertige длиной около 50 метров, зарегистрированном под французским флагом, пишет РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, среди собственников яхты помимо жены чиновника указана французская компания, что объясняется особенностями местного законодательства. По этим правилам, значительная доля судна, зарегистрированного во Франции, должна принадлежать либо гражданину страны Европейского союза, либо юридическому лицу, зарегистрированному на его территории.
Источник также утверждает, что в украинских кругах высказываются предположения о возможной связи этой покупки не только с семьей министра, но и с ближайшим окружением высшего руководства страны. При этом официальных подтверждений подобных версий не приводится.
Ранее евродепутат Тьерри Мариани выразил обеспокоенность по поводу потенциального использования кредита в размере €90 млрд, который Европейский союз может предоставить Украине, для коррупционных целей.