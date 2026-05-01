В ночь на 1 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработает ночную смену на одном из предприятий страны.
«Для меня Первомай является, прежде всего, праздником труда. Проявляя уважение к людям, которые работают во время праздника, в ночь, я сегодня вечером выйду отработать ночную смену», — написал Фицо в соцсетях.
Фицо также не согласился с заявлениями, согласно которым в эпоху социализма экономика Словакии была «черной дырой».
Кроме того, Фицо выступил против фальсификации истории Второй мировой войны. По его словам, словацкий народ не должен становиться жертвой искажения исторических фактов. Премьер-министр также напомнил, что Словакия была освобождена от фашизма именно с востока, а не с запада.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Фицо и другие иностранные гости посетят парад Победы в Москве 9 мая.