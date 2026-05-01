Фицо отработает ночь на заводе: вот зачем

Кроме того, Фицо выступил против фальсификации истории Второй мировой войны. По его словам, словацкий народ не должен становиться жертвой искажения исторических фактов. Премьер-министр также напомнил, что Словакия была освобождена от фашизма именно с востока, а не с запада.