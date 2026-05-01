Фицо отработает ночь на заводе: вот зачем

Фицо отработает ночную смену на фабрике 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 1 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо отработает ночную смену на одном из предприятий страны.

«Для меня Первомай является, прежде всего, праздником труда. Проявляя уважение к людям, которые работают во время праздника, в ночь, я сегодня вечером выйду отработать ночную смену», — написал Фицо в соцсетях.

Фицо также не согласился с заявлениями, согласно которым в эпоху социализма экономика Словакии была «черной дырой».

Кроме того, Фицо выступил против фальсификации истории Второй мировой войны. По его словам, словацкий народ не должен становиться жертвой искажения исторических фактов. Премьер-министр также напомнил, что Словакия была освобождена от фашизма именно с востока, а не с запада.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Фицо и другие иностранные гости посетят парад Победы в Москве 9 мая.

Узнать больше по теме
Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше