Останина потребовала ответа о детском отдыхе на Кубани

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила запрос губернатору Вениамину Кондратьеву, сообщает RTVI. Она хочет узнать, планируется ли в 2026 году детский отдых на Черноморском побережье.
Депутат напомнила о террористических атаках на морской порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Это создает угрозу для детских лагерей.
Останина также обеспокоена прошлогодней проблемой. Тогда 27 организаций детского отдыха в Анапском и Темрюкском районах оказались на грани выживания из-за разлива мазута в море.
Родители спрашивают депутата: «Быть или не быть детскому отдыху на Черноморском побережье?» Останина просит Кондратьева сообщить о планах летней кампании. Ей нужны данные о количестве здравниц, местах в них и мерах безопасности.
Напомним, 28 апреля в Туапсе после атаки БПЛА загорелся НПЗ. Это третий пожар на объекте за месяц. Режим ЧС введен на региональном уровне. Закрыты школы и детсады. Из домов рядом с заводом эвакуировали 60 человек, включая девять детей. Перебои с водой затронули 31 улицу.
Пожар тушили 312 человек и 73 единицы техники. Разлив нефтепродуктов в реке и море ликвидируют 323 человека и 51 единица техники. Нефтяное пятно добралось до поселка Новомихайловский, там загрязнено 400 метров берега. Из-за сажи и вредных веществ в воздухе жителям рекомендуют реже выходить на улицу.
Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Туапсе по поручению президента. Он назвал обстановку сложной, но контролируемой.
