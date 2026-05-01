1 мая в календаре: Пpaздник Вecны и Тpудa, дeнь лечебного массажа и пoчтoвoй мapки

Если в первый день мая тепло, то в конце месяца обязательно холода, и наоборот. Облака переклубились — к улучшению погоды. Гуси полощутся — к теплу. Урожай сморчков весной — к урожаю проса и гречихи. Если лес опушится перед тем, как кукушка начнет куковать, то жди урожайного года. Безветренная золотистая вечерняя заря — к хорошей погоде. Бродячие облака воды не несут (дождя не будет). Дождь в этот день сулит хороший урожай ржи. Если с утра влажность воздуха значительно уменьшается, а вечером возрастает — погода будет ясная. Черемуха зазеленела — пришла пора сажать ранний картофель. Холодный май — хлебородный год. Фиалка зацвела — пора сеять петрушку да морковь. Дожди в начале мая поднимают хлеба. Идет дождь — можно смочить волосы дождевой водой, и тогда они будут хорошо расти.