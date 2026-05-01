1 мая в календаре: Пpaздник Вecны и Тpудa, дeнь лечебного массажа и пoчтoвoй мapки

Какой сегодня праздник.
Праздник Весны и Труда, День международной солидарности трудящихся День Глобальной Любви День покатушек с ветром День посадки подсолнухов День заплетающихся ног День рождения почтовой марки День лечебного массажа Международный день белого вина «Совиньон Блан» Живин день Международный день партизанского садоводства День «телефон на больничном» Международный день тубы День Весак День перезагрузки таблицы стилей CSS Праздник Максимовской иконы Божией Матери День памяти преподобного Иоанна Солунского День памяти святителя Космы Халкидонского Буддийский праздник тысячи подношений «Дончод хурал» Католический день святого Иосифа Труженика.
Именины.
Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.
Кузьма Огородник.
Сегодня чествуют преподобного Косму Халкидонского, которого нередко называют творцом канонов во славу Господа. На Руси это был кукушкин день: в это время она начинает куковать в лесах и рощах. С этой птицей было связано несколько примет: если кукушка закуковала — пора сеять лен; кукушка кукует на сухом дереве — к заморозку. Также считалось, что если кукушка летает по деревне — быть пожару.
На Кузьму (Косму) традиционно сеяли морковь и свеклу. Интересно, что посадкой и прополкой овощей на Руси занимались женщины — и не только потому, что эта работа была легче, чем, например, пахота. Считалось, что все, посаженное мужчиной, пойдет в цвет, а плода не даст. Копая грядки, приговаривали: «Пришел Кузьма — заглянул в погреба, лопату взял — у избы землю вскопал».
Перед посевом крестьянки шли утром к тайным родникам, которые назывались обетными студенцами, и смачивали семена в воде, а на дно источника бросали медные монеты. По другому обычаю, семена полагалось вымачивать в речной воде в течение трех утренних зорей. Делать это нужно было непременно скрытно, иначе урожай будет худой — ведь завистливый глаз много вреда может принести. Люди говорили: «Чужой глаз завистлив, а зависть, что ржавчина — весь урожай поедом поест». А если сам съешь хотя бы одно семечко из приготовленных к посадке — все выросшие овощи пожрет червяк.
О предстоящей погоде судили по разным приметам. Теплое начало мая было верным знаком того, что в конце месяца начнутся холода, и наоборот. По этому поводу говорили: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». Если же май выдавался холодным — год обещал быть плодородным. Хороший урожай предвещали и обильные дожди. Кстати, первым дождиком смачивали волосы, чтобы они росли густо, как майская трава.
Человеку, рожденному в день Кузьмы, полагалось быть добрым огородником, заботиться об овощах, над грядками спину гнуть. В этом случае судьба у него сложится удачно.
События.
1006 год — наблюдалась вспышка сверхновой звезды SN 1006.
1682 год — состоялось торжественное открытие Парижской Обсерватории.
1707 год — Англия и Шотландия объединились в единое государство — Королевство Великобритания.
1840 год — в Англии появились первые в мире почтовые марки.
1851 год — в Лондоне открылась первая Всемирная выставка.
1899 год — впервые поступил в продажу аспирин.
1918 год — на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной Армии.
1922 год — начала работать первая в России международная воздушная авиалиния Москва — Кёнигсберг.
1930 год — основан Российский государственный геологоразведочный университет.
1944 год — учреждена медаль «За оборону Москвы».
1937 год — завершилось строительство канала Москва — Волга.
1945 год — в Берлине над Рейхстагом установлено Знамя Победы.
1960 год — американский самолет нарушил воздушное пространство СССР и был сбит.
1961 год — Фидель Кастро объявил, что на Кубе отныне не будет выборов.
1967 год — свадьба Элвиса и Присциллы Пресли.
1974 год — в Португалии выпускаются на свободу политические заключённые и отменяется цензура в средствах массовой информации.
1979 год— Элтон Джон первым из звёзд эстрады мирового масштаба выступил в Израиле.
1984 год — вышел первый выпуск комикса про черепашек-ниндзя.
1990 год — в Москве впервые прошла демонстрация оппозиции.
1994 год — гибель трёхкратного чемпиона мира в классе «Формула-1» Айртона Сенны во время Гран-при Сан-Марино.
1996 год — начало вещания «Муз-ТВ» (18+).
2019 год — Нарухито взошёл на трон Японии.
В этот день родились.
Федор Хитрук (1917 — 2012 г.), советский и российский мультипликатор, режиссер, педагог, Народный артист СССР.
Виктор Астафьев (1924 — 2001 г.), советский и российский писатель.
Виктор Шаталов (1927 — 2020 г.), советский и украинский педагог-новатор, Народный учитель СССР.
Игорь Акимушкин (1929 — 1993 г.), советский ученый-биолог, автор научно-популярных книг о жизни животных.
Джон Ву (1946 г.), китайский и американский кинорежиссёр, сценарист.
Юрий Бездудный (1969 г.), российский государственный деятель.
Алексей Смертин (1975 г.), российский футболист, полузащитник, общественный деятель.
Народные приметы.
Если в первый день мая тепло, то в конце месяца обязательно холода, и наоборот. Облака переклубились — к улучшению погоды. Гуси полощутся — к теплу. Урожай сморчков весной — к урожаю проса и гречихи. Если лес опушится перед тем, как кукушка начнет куковать, то жди урожайного года. Безветренная золотистая вечерняя заря — к хорошей погоде. Бродячие облака воды не несут (дождя не будет). Дождь в этот день сулит хороший урожай ржи. Если с утра влажность воздуха значительно уменьшается, а вечером возрастает — погода будет ясная. Черемуха зазеленела — пришла пора сажать ранний картофель. Холодный май — хлебородный год. Фиалка зацвела — пора сеять петрушку да морковь. Дожди в начале мая поднимают хлеба. Идет дождь — можно смочить волосы дождевой водой, и тогда они будут хорошо расти.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
18+. Информационное агентство AmurMedia, регистрационный номер ИА № ФС 77 — 82924 от 30.03.2022, регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.