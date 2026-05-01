«Все подчистую»: Соболи уничтожили запасы Агафьи Лыковой

Известная отшельница из Хакасии Агафья Лыкова столкнулась с новым бедствием: к ее жилью повадились приходить два соболя. Звери начали уничтожать продуктовые запасы женщины. Об этом Лыкова рассказал своему духовнику, священнику Игорю Мыльникову. Об этом пишет «КП — Красноярск».
«Было свиное сало соленое. Ну, эти соболи напали — и все подчистую! Пакостят в жилище. Какие есть корма кошкам, собакам в кладовке — туды ломятся. Была сушеная рыба, берегла неприкосновенно. Так туесок прогрызли и испакостили все, последнюю каплю!» — поделилась лесная затворница.
Лыкова уточнила, что один из дерзких зверей умер. Однако отшельница все равно боится выпускать куриц на прогулку.
На беду Лыковой откликнулись представители РПСЦ. Они пообещали передать затворнице домашнюю тушенку, топленое масло и яичный порошок, чтобы она не начала голодать.
