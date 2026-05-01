«Дело жизни»: археолог Бутягин заявил о намерении продолжить работу в Крыму

Археолог Александр Бутягин, освобожденный в рамках обмена из польского заключения, заявил о намерении в ближайшие месяцы вернуться к раскопкам в Крыму. Об этом он сообщил в интервью «Вестям».
«Думаю, что да. Вопрос стоит скорее в том, успею ли я организовать экспедицию до лета. Необходимо еще достать отчеты, поскольку я [прервал работу] на пять месяцев — это большой срок», — поделился археолог.
Бутягин добавил, что рассчитывает на понимание коллег и намерен продолжить работу, назвав ее «делом жизни». Он уточнил, что преследование со стороны Украины в его отношении продолжится.
Как сообщал KP.RU, российский археолог был задержан в Польше в декабре прошлого года по запросу украинской стороны. Впоследствии он был освобожден в рамках обмена и вернулся на родину. Ученый уже прибыл в Россию после процедуры обмена.
Бутягин предположил, что инициаторами его задержания могли выступить украинские археологи. Он отметил, что одной из целей Киева является формирование негативного образа России на международной арене.