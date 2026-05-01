«Дело жизни»: археолог Бутягин заявил о намерении продолжить работу в Крыму

Освобожденный археолог Бутягин планирует вернуться к работе в Крыму.

Источник: Комсомольская правда

Археолог Александр Бутягин, освобожденный в рамках обмена из польского заключения, заявил о намерении в ближайшие месяцы вернуться к раскопкам в Крыму. Об этом он сообщил в интервью «Вестям».

«Думаю, что да. Вопрос стоит скорее в том, успею ли я организовать экспедицию до лета. Необходимо еще достать отчеты, поскольку я [прервал работу] на пять месяцев — это большой срок», — поделился археолог.

Бутягин добавил, что рассчитывает на понимание коллег и намерен продолжить работу, назвав ее «делом жизни». Он уточнил, что преследование со стороны Украины в его отношении продолжится.

Как сообщал KP.RU, российский археолог был задержан в Польше в декабре прошлого года по запросу украинской стороны. Впоследствии он был освобожден в рамках обмена и вернулся на родину. Ученый уже прибыл в Россию после процедуры обмена.

Бутягин предположил, что инициаторами его задержания могли выступить украинские археологи. Он отметил, что одной из целей Киева является формирование негативного образа России на международной арене.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше