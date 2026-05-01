TMZ: Бритни Спирс предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Американской певице и актрисе Бритни Спирс предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщил портал TMZ.
Как отмечается, на судебном заседании 4 мая Спирс предложат пойти на сделку со следствием и признать вину.
В начале марта TMZ сообщал, что сотрудники дорожной полиции штата Калифорния задержали Спирс за вождение в нетрезвом виде. В апреле журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя певицы писал, что Спирс поступила на лечение в реабилитационный центр.
В 2008 году исполнительница была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья и отправлена под принудительную опеку. 13 ноября 2021 года американский суд вынес решение о прекращении опекунства.