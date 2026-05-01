Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TMZ: Бритни Спирс предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде

По информации портала, на судебном заседании 4 мая певице предложат пойти на сделку со следствием.

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Американской певице и актрисе Бритни Спирс предъявили обвинение в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщил портал TMZ.

Как отмечается, на судебном заседании 4 мая Спирс предложат пойти на сделку со следствием и признать вину.

В начале марта TMZ сообщал, что сотрудники дорожной полиции штата Калифорния задержали Спирс за вождение в нетрезвом виде. В апреле журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя певицы писал, что Спирс поступила на лечение в реабилитационный центр.

В 2008 году исполнительница была признана частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и опасений относительно ее душевного здоровья и отправлена под принудительную опеку. 13 ноября 2021 года американский суд вынес решение о прекращении опекунства.

