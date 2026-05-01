Меладзе уделал Галкина: они отвернулись от России, но один в шоколаде, а другой в пролёте

С тех пор юморист несколько лет безрезультатно судился с министерством, понимая, какие ограничения на заработки оно для него наложило. О том, что этот вопрос для его семьи оказался крайне важным, свидетельствует и демарш его супруги, который она предприняла в соцсетях несколько лет назад. Тогда Пугачёва в знак солидарности с мужем требовала от властей России признать иноагентом и её. Своей цели она не достигла, как и Галкин*, до сих пор живущий с этим статусом.